L'amour est dans le pré 2019 : Coup de coeur pour Laurent, lettre hot pour Hervé

Lundi 26 août, M6 a lancé L'amour est dans le pré 2019. Sophie-Élodie, Charles-Henri, François le Bourguignon, Robert, Didier, Yves, Sandrine, Bernadette, Jean-Michel, Francis, Hervé, François, Laurent sont tous à la recherche de l'âme soeur. Et cela passe par l'ouverture des courriers des téléspectateurs !



À lire aussi L'amour est dans le pré 2018: Larmes et coups de coeur dans les premières images

Les candidats se sont tous réunis en région parisienne. Après une soirée festive passée aux côtés de Karine Le Marchand avec charcuterie, champagne et maroilles au menu, ils se retrouvent le lendemain afin de lire les missives qui leur sont destinées.

Coup de coeur pour Laurent et speed dating

Laurent (40 ans), très touchant éleveur de vaches et de brebis allaitantes en Bourgogne-Franche-Comté, n'a pas été très gâté. "Tu as reçu de nombreuses lettres d'encouragements. Après, des femmes qui ont envie de te rencontrer, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a trois", lui annonce la présentatrice. Laurent fait alors la connaissance de Maude, pétillante femme de 37 ans qui rêve d'avoir un enfant. La Suissesse s'est donné du mal pour lui puisqu'elle ne lui a pas écrit une lettre mais un carnet entier ! Il a aussi lu les mots de Delphine (42 ans), maman de trois enfants, et de Cécile (46 ans), divorcée depuis six ans et maman de deux enfants. Il décide de les rencontrer toutes les trois lors du speed dating.



Si avec Delphine et Cécile, Laurent a passé un moment très émouvant, face à Maude, cela semble être une évidence. La jeune femme rayonne : "J'ai vu ta sensibilité et j'ai vu un homme authentique qui ne triche pas. Je te sens tout ému. J'ai juste envie de te faire un gros câlin mais je n'ose pas", lui lance-t-elle. De son côté, Laurent a les yeux humides. Leur entretien se termine par un câlin. Une fois Maude repartie, le candidat confie à la caméra : "Je la trouve très jolie. J'ai la tête dans les nuages, elle est très gaie et ça me plaît beaucoup."

Il choisit d'emmener Maude et Cécile à la ferme. Délicat, il prend Delphine à part pour lui annoncer que l'aventure s'arrête ici pour elle.

Coup dur pour Robert

Robert (53 ans) est déçu. L'éleveur de vaches et de canards dans les Landes n'a reçu que deux lettres. Heureusement, il trouve ces missives "intéressantes". Une des femmes qui lui a écrit ne vit pas très loin de chez lui. Il s'agit de Florence, 51 ans. Si sa lettre le touche, le physique de la prétendante un peu moins. L'autre femme est Angélique (44 ans), maman deux enfants.

Sophie-Élodie (36 ans) a pour sa part reçu pas mal de courriers façon conseils médicaux. La maraîchère du Calvados qui a vécu un terrible accident et qui est atteinte d'une maladie orpheline a heureusement également reçu des missives enflammées. Elle retient celles de quatre candidats "qui se sont livrés" et "ont fait un grand travail d'écriture". Frédéric (36 ans), divorcé et papa d'un garçon âgé de 7 ans, lui a par exemple envoyé un courrier accompagné de boîtes en coeur avec du chocolat. Il y a aussi Vincent (35 ans) qui a rédigé pas moins de douze pages. Sébastien (31 ans) et Anthony (35 ans) retiennent également son intention.

Charles-Henri (36 ans) a suscité l'intérêt de douze femmes et il a craqué pour deux d'entre elles. L'éleveur de vaches à lait et céréalier a reçu 12 lettres et il a craqué pour deux d'entre elles : Catherine et Zora. Il hésite à rencontrer Lisa, mais comme le lui explique Karine Le Marchand, rencontrer une personne n'engage à rien.

Petites hésitations et lettre coquine

Didier (56 ans) s'avère très exigeant. Notamment en découvrant le portrait d'Isabelle, une femme de 54 ans qui a beaucoup trop d'animaux à son goût. Elle a notamment trois chiens et deux chats, tous sauvés de la rue ou de refuges. L'éleveur de vaches dans l'Aveyron semble avoir peur que cette passion pour les animaux ne lui laisse pas assez de place. Didier a été séduit par Fatima, une femme qui ne dit pas grand-chose sur sa vie privée mais qui a su se mettre en valeur sur les photos.

Hervé (47 ans) a tout particulièrement apprécié trois femmes. L'éleveur de vaches allaitantes et de taureaux dans la Loire ne cache pas être sensible au physique d'Angélique (48 ans) et aux formes de Mélina (44 ans), une maman de deux enfants âgés de 14 et 8 ans. La lettre cochonne de Frédérique (51 ans) a pour sa part bien fait rire le candidat qui est resté vingt ans avec une femme sans qu'il ne se passe rien.

Rendez-vous la semaine prochaine pour l'ouverture des courriers des autres candidats !