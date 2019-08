L'amour est dans le pré 2019 : Didier moqué à cause de sa virginité

Ce lundi 26 août 2019, M6 donne le coup d'envoi de la quatorzième saison de L'amour est dans le pré. Karine Le Marchand retrouvera enfin les treize agriculteurs de cette édition, dix hommes et trois femmes. Parmi eux, Didier ouvrira son courrier. Avant la diffusion de l'émission, cet éleveur de vaches dans l'Aveyron se livre auprès de nos confrères de Télé Star et révèle avoir été la cible de moqueries...

Dans son portrait dévoilé en janvier dernier, Didier avait confié à Karine Le Marchand qu'il était toujours vierge. Huit mois plus tard, l'agriculteur de 56 ans raconte avoir été moqué après cette révélation. "J'ai dit à la télé que j'étais puceau. Ça a fait rire les gens, déplore-t-il. On prend la franchise pour une faiblesse. Moi, je choisis la franchise. L'essentiel, c'est que je sois heureux dans ma vie. Et les gens qui me jugeront, j'espère pour eux qu'ils sont heureux dans la leur." Mais Didier n'a pas été surpris. En effet, il savait à quoi s'attendre en faisant de telles confidences devant les caméras. "Je n'échapperai pas aux moqueries, alors autant se faire plaisir", a-t-il déclaré.

En mars dernier déjà, auprès de nos confrères de France dimanche, Didier, qui passe parfois pour un "expert en matière de sexe" grâce à ses blagues grivoises, indiquait que des proches l'avaient encouragé à sauter le pas. "Bien sûr, je pourrais draguer sur internet ou pire, comme me l'ont suggéré des copains, aller voir des prostituées. Mais je suis trop romantique pour ça", lançait-il.

Didier n'est pas le seul candidat de la saison à avoir surpris avec ses confidences sur sa sexualité. En effet, Hervé, éleveur de vaches allaitantes dans la Loire, a partagé vingt ans de sa vie avec une femme... sans jamais consommer leur relation. Ce n'est qu'après leur rupture que l'agriculteur de 46 ans a goûté aux plaisirs charnels avec sa compagne suivante, avec qui ça n'a duré que quelques mois.

