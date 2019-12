L'amour est dans le pré 2019 : Didier, aminci, demande Isabelle en mariage

A-t-on déjà vu couple plus fusionnel et heureux ? Didier, éleveur de vaches limousines âgé de 57 ans et candidat de L'amour est dans le pré 2019, et sa compagne Isabelle, guichetière à La Poste de 54 ans, filent le parfait amour. La preuve avec leur passage dans le bilan d'ADP, diffusé le 2 décembre 2019 sur M6. Ils vont d'ailleurs se marier !

Dans la bande-annonce du programme, les téléspectateurs avaient déjà pu voir Didier faire sa demande en mariage à Isabelle. "Chérie, est-ce que tu veux m'épouser ?", a-t-il déclaré. Isabelle, émue, a répondu : "Oui mon coeur" avant de l'embrasser. Un rebondissement qui a beaucoup ému Karine Le Marchand.

Lors de son entretien avec la belle animatrice, Didier a confié avoir perdu 9 kilos et être devenu presque végétarien. Autre confidence, lui qui a découvert l'amour à l'âge de 56 ans, profite pleinement des plaisirs charnels, presque deux fois par jour ! "Ça s'est fait tout seul. Il y a eu plusieurs premières fois. Ça a vraiment débuté en Irlande [vu dans le dernier épisode, ndlr]", confie Isabelle.

Entre eux, l'amour est né rapidement. Didier raconte qu'au bout d'une journée il aimait déjà Isabelle et les amoureux n'ont pu retenir leurs larmes en visionnant un montage vidéo de leur rencontre. Isabelle confie ensuite avoir emménagé au mois d'août chez Didier avec ses animaux. Elle a même trouvé du travail près de chez lui.

C'est alors que Karine Le Marchand remarque qu'ils portent tous les deux une bague. Des alliances qui viennent de leur séjour en Irlande, lorsque Didier a essayé un kilt et a demandé (avec humour) sa compagne en mariage. Si la guichetière n'a pas répondu à l'époque, pensant qu'il était trop tôt, cette fois elle lâche un gros "oui" lorsque l'agriculteur réitère sa demande.

Le mariage devrait avoir lieu bientôt, tout est une "question d'organisation".