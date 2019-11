L'amour est dans le pré 2019 : Mariage pour Didier et Isabelle, la vidéo !

Didier, éleveur de vaches limousines âgé de 56 ans et candidat de L'amour est dans le pré 2019, est certainement le plus attachant des agriculteurs de cette saison. Et quel bonheur de l'avoir vu si heureux avec Isabelle lors de leur voyage en Irlande. Les amoureux qui ont pour point commun leur bonne humeur et le fait d'être un peu perchés vont semble-t-il se marier. C'est du moins ce que laisse entendre la bande-annonce du bilan de L'amour est dans le pré.

Isabelle et Didier nagent en plein bonheur et s'est ensemble qu'ils vont se présenter face à Karine Le Marchand lors du bilan d'ADP 2019. Si un journal local avait déjà dévoilé qu'ils étaient toujours en couple et Fatima, ex-prétendante de Didier qui n'a eu de cesse de faire parler d'elle, avait confié qu'ils vivaient sous le même toit, là c'est un sacré scoop, ils vont devenir mari et femme.

Comme on peut le voir, la demande a même été faite lors du tournage. Didier, qui aime tant porter Isabelle et, qui a d'ailleurs déjà demandé (avec humour) sa douce en mariage après avoir mis son plus beau kilt, s'est mis à genoux face à elle et lui a demandé : "Chérie, est-ce que tu veux m'épouser ?". Ce à quoi, Isabelle, émue et le sourire jusqu'aux oreilles, a répondu : "Oui mon coeur." Un baiser sur la bouche conclut cette demande en mariage.

karine Le Marchand, témoin privilégié de la scène n'a pu s'empêcher d'hurler de joie et on l'entend dire :"Ah bah ça y est, je vais pleurer." Pour voir cette scène dans son intégralité et connaître les détails de la vie de notre joyeux couple, rendez-vous les 2 et le 9 décembre prochain sur M6 !