Didier (L'amour est dans le pré) en couple avec Isabelle ? Fatima balance

Depuis qu'elle a décidé de quitter l'aventure dans l'épisode de L'amour est dans le pré 2019 (M6) diffusé le lundi 7 octobre 2019, la pétillante Fatima enchaîne les confidences chocs sur Didier, éleveur de vaches allaitantes. Après avoir été la cible de nombreux messages malveillants, la Toulousaine de 53 ans a décidé de se défendre.

Selon la prétendante, Didier aurait menti à plusieurs reprises, notamment sur sa virginité. Mais ce n'est pas tout, dans une interview accordée au magazine Public, Fatima a déclaré que Didier serait en couple... avec Isabelle ! "Je lui ai rendu visite il y a quelques semaines, par curiosité. Il m'a dit être en couple avec Isabelle. Depuis, elle a même emménagé chez lui", déclare-t-elle. Et de rappeler la réaction de Didier lors de la lecture du courrier : "Pourtant, il la critiquait au départ, comme quoi elle était sale, vivait avec plein d'animaux... Je ne sais pas s'il est sincère."

Agacée et surtout déçue, Fatima n'en est pas à sa première attaque à propos de Didier, le mardi 8 octobre 2019, dans l'émission Touche pas à mon poste sur C8, elle s'était épanchée devant Benjamin Castaldi : "Je me suis aperçue qu'il n'était pas franc. (...) Au départ, ça se passait très bien et, dès qu'il a vu Isabelle, il a changé. Donc moi, je ne pouvais pas rester."

Alors, Didier en couple ou non ? Nul ne le sait encore. Le magazine Public révèle en tout cas que l'agriculteur a un compte sur un site de rencontres. Dans sa présentation, Didier déclare avoir envie de "sortir avec une fille de plus de 46 ans". Cela signifie-t-il dire qu'il n'est finalement pas en couple avec Isabelle ? Là encore, mystère, car on ignore à quand remonte la création de cette page...