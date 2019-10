L'amour est dans le pré 2019 : Didier en larmes, un couple né hors caméra

Ce nouveau numéro de L'amour est dans le pré 2019 s'est intéressé aux romances de Laurent, Sandrine, Didier et Robert. Si chez certains, les préférences se confirment au point que des premiers baisers soient échangés, chez d'autres, l'heure des départs a sonné et les hésitations persistent.

Didier en larmes, départ de Fatima

Depuis deux jours, Didier, éleveur de vaches de 56 ans, passe de doux moments avec Fatima entre sorties dans la verte campagne, rendez-vous au restaurant et crises de fous rires. Mais le troisième jour de l'aventure voit débarquer Isabelle, l'autre prétendante de Didier qui ne peut rester que vingt-quatre heures à la ferme. Ce chamboulement rime avec rivalité et tensions. À peine Isabelle est sortie de sa voiture que Fatima lui reproche (peut-être à juste titre d'ailleurs) de ne pas lui avoir dit bonjour : "Elle doit dire bonjour, ce n'est pas moi qui vais courir pour ça." Telle une lionne qui sort les griffes, Fatima fait ensuite exprès d'appeler Didier "chéri" devant Isabelle.

Le trio va ensuite faire des courses. Alors qu'Isabelle et Didier se délectent devant les étalages, Fatima fait marcher tout le monde au pas. Elle a prévu de cuisiner un couscous aux trois viandes (poulet, agneau et merguez), alors qu'Isabelle est végétarienne. La tension est à son comble au supermarché. Quand Didier décide de s'aventurer au rayon des fromages, Fatima lui lance : "Non, tu restes ici." On ne la connaissait pas si directive ! Et quand l'éleveur s'éclipse avec Isabelle qui désirait de la compote de pommes, Fatima rétorque : "Toi, tu vas m'acheter des vêtements."

Didier et Isabelle poursuivent ensuite à deux leur journée avec la visite d'un château et le moustachu fait même cadeau à Isabelle qu'à Fatima : il arrête brutalement de conduire pour cueillir du lilas. Lors de cette sortie, le moustachu se rend compte qu'il est bien "tranquille" avec la brune. C'est alors qu'il apprend que ses quarante vaches se sont enfuies. Et ce que Didier apprécie plus que le fait de retrouver son troupeau, c'est de voir avec quel plaisir Isabelle a décidé de l'aider.

Le soir venu, un dîner avec des proches et amis est organisé et Fatima reste étrangement silencieuse. Elle laisse même Isabelle sympathiser avec tout le monde. Le lendemain, coup de massue : elle décide de partir, constatant que sa rivale et Didier sont "faits l'un pour l'autre". Elle assure avoir été heureuse de passer du temps chez Didier, l'éleveur pleure, elle aussi, c'est un moment intense. Les larmes coulent une nouvelle fois sur le quai de la gare au moment des adieux.

Sandrine indécise

L'éleveuse de chiens dans les Bouches-du-Rhône de 34 ans accueille l'offensif Lionel, le sympathique Julien et le timide Yannick. Après une nouvelle nuit sous la tente dans le froid avec les aboiements des chiens en fond sonore, les hommes se remettent au travail pour séduire Sandrine. Quand l'un fait le café, l'autre fait des crêpes.

Consciente que Yannick est très effacé, Sandrine lui propose de passer du temps à deux lors d'une promenade avec les chiens. Mais le duo parle essentiellement du travail de l'éleveuse, très vaguement de la vie de couple. Néanmoins, cette discussion rassure la jeune femme. Lors du dîner, Julien marque des points avec ses crevettes flambées. L'entente est bonne et les trois hommes obtiennent le droit d'abandonner leur tente pour dormir dans le salon. Heureusement, car le froid s'est installé. Le lendemain, Lionel sort le grand jeu. Il lance à Sandrine qu'il n'a jamais autant ri avec une personne, qu'il lui a fallu du courage pour s'ouvrir à elle et la rassure sur le fait qu'il ne semble parfois pas très posé. Pour ce faire, il tacle indirectement Yannick ou, comme il dit, les hommes qui entretiennent le mystère et qui, lorsqu'on gratte un peu, n'ont finalement pas grand-chose à montrer. Bim ! Voilà un sacré plaidoyer, mais cela n'a pas totalement convaincu Sandrine qui doute de sa sincérité.

Le soir venu, Julien et Sandrine se rendent au restaurant. Sandrine lui confie qu'elle le sent honnête et gentil. Puis les plats arrivent, les bouches sont pleines, les mots se font plus rares... et l'éleveuse confie qu'elle a hâte de rentrer chez elle pour retirer ses talons et dormir. Si elle trouve que Julien est quelqu'un de bien, elle trouve qu'il n'est pas assez dans la discussion.

Laurent embrasse Maud

Laurent, éleveur de vaches et de brebis allaitantes en Bourgogne-Franche-Comté de 40 ans, emmène ses prétendantes déjeuner dans un luxueux restaurant dans un château. Lors de ce moment gourmand, ça parle déménagement et les deux femmes font passer le message qu'elles sont prêtes à venir vivre chez Laurent. Maud le rassure tout particulièrement et lance : "Tu ne vois pas que je fonds, là ? Que ça me plaît ce que je vois." En voyant les regards échangés entre la Suissesse et l'éleveur, Cécile comprend que les jeux sont faits. Elle prend la décision de partir après une dernière tentative : "Depuis hier, je suis en phase d'observation. Jusqu'à aujourd'hui, tout s'est bien passé, mais j'ai remarqué que tu as plus d'attachement envers Maud. Je l'ai vu au repas, je vois vos échanges de regards. Je ne t'en veux pas. Je suis encore prête à avancer si tu me dis que tu n'es pas sûr." Mais Laurent tue ses derniers espoirs en confirmant sa préférence. Cécile fond en larmes et s'en va. Maud apprend la nouvelle du départ de Cécile de la bouche de Laurent. À l'issue de cette conversation, elle pose sa main sur les genoux de Laurent et ils repartent bras dessus, bras dessous.

Place ensuite à la raclette party avec les proches de Laurent lors de laquelle le duo ne cesse de se toucher. Pendant que Laurent demande discrètement à certains de ses proches ce qu'ils pensent de Maud, elle fait passer le message à d'autres qu'elle attend que Laurent fasse le premier pas. L'éleveur l'apprend et ne semble pas très à l'aise avec cette idée. Une fois de retour à table, l'assemblée scande : "Un bisou un bisou, un bisou." Une demande que Laurent fait mine de ne pas entendre. Mal à l'aise, il ne se lance pas, jette des regards directs à Maud qui n'attend que les lèvres de son promis qui se lance enfin ! Et Maud le lui rend bien en l'embrassant une deuxième fois. Puis une troisième fois.

Robert en couple, un amour né hors caméra

Robert, l'éleveur de vaches de 53 ans et Angélique – seule prétendante à s'être présentée à lui à Paris – ont vu une petite complicité naître entre eux. Mais, très sensible, Angélique a eu du mal à vivre la présence des caméras. Ce n'est donc que quelques jours plus tard que M6 retrouve le duo... qui se tient par la main ! Des choses se sont visiblement passées hors caméra. "J'ai eu besoin de ce temps-là pour pouvoir m'ouvrir, être moi-même et c'est ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me sens bien et que je me suis rapprochée de Robert", explique Angélique face à la caméra. L'heure du départ sonne déjà. Et la mère famille à peine partie, Robert fond en larmes. "Je croyais qu'ils allaient passer devant moi que j'allais pouvoir dire au revoir encore une fois", explique-t-il. Une séquence qui rappelle celle de Gilles (2013) et de son bâton !