Fatima (L'amour est dans le pré) critiquée : son fils de 14 ans très "blessé"

Elle pensait trouver le bonheur, elle a surtout trouvé les ennuis. Fatima, candidate sympathique et survoltée de L'amour est dans le pré 14, s'est envolée en direction de l'Occitanie pour tenter de séduire Didier. Si les deux complices roucoulent pour l'heure dans les étables, difficile de savoir si leurs sentiments tiendront le cap face à l'arrivée d'Isabelle – l'autre prétendante de l'éleveur de bovins. Invitée sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste le vendredi 4 octobre 2019, impossible d'en savoir plus. En revanche, maman célibataire, elle a tenu à évoquer sa détresse familiale. "Personne ne m'a défendue, a-t-elle expliqué la gorge nouée. C'est moi-même qui me défend. Moi et ma famille. Vous savez ce qui m'a fait le plus mal au coeur ? J'ai un enfant de 14 ans, il est souvent sur des sites... ça l'a plus blessé lui que moi."

La pauvre Fatima a effectivement été attaquée de toutes parts, et ce depuis sa toute première apparition à la télévision. Elle qui parlait très tôt de mariage, dès les premières minutes de son speed-dating, a été accusée d'avoir participé à l'émission pour profiter de l'argent de Didier. Une version des faits qu'elle a farouchement démentie... mais que son fils a pu lire sur Internet en long, en large et en travers. "La production m'a appelée une ou deux fois, savoir si tout allait bien. Je ne leur en veux pas, précise-t-elle. Mais je suis touchée. Maintenant ça va mieux. Mais pendant un moment il était mal. Plus que moi !" Qu'il se rassure : sa maman est favorite du programme, loin devant le reste du casting.

Didier est-il vraiment vierge ? Fatima assure que non !

Dès la diffusion du portrait de Didier, la situation était claire : pas une petite-amie à l'horizon, pas même une expérience fugace par le passé. L'éleveur se disait vierge. Et pourtant, interrogée à ce propos, Fatima a assuré que "son chéri" – comme elle l'appelle dans les épisodes – a menti à ce propos. "Moi, je vais vous dire. J'en ai discuté avec lui, il m'a dit que ce n'était pas vrai, qu'il avait connu des femmes, racontait-elle sur C8. Je lui ai demandé 'Mais pourquoi tu as raconté ça ?' Et il m'a dit : 'Je ne sais pas'. C'est lui qui a dû dire qu'il était puceau mais il ne l'était pas. Il me l'a confirmé." Une chose est sûre : Didier n'est plus vierge de tout soupçon...