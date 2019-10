Didier (L'amour est dans le pré 14) pas vierge ? Fatima fait des révélations

Le couple de l'année, c'est sans doute eux ! En s'inscrivant au casting de L'amour est dans le pré 14, Didier espérait trouver son âme-soeur... avant de tomber sur l'incroyable Fatima et de l'embrasser à pleine bouche au restaurant du coin. Parmi ses objectifs, l'éleveur bovin de 56 ans comptait bien apprendre à connaître, en même temps que la fougue sentimentale, les joies de la chair. Car en tournant son portrait en compagnie de Karine Le Marchand, il avait évoqué son manque cruel d'expérience : il admettait qu'il était toujours vierge. Vraiment ? Son de cloche différent chez sa dynamique prétendante, invitée le vendredi 4 octobre 2019 sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste. "Moi, je vais vous dire. J'en ai discuté avec lui, il m'a dit que ce n'était pas vrai, qu'il avait connu des femmes" a-t-elle affirmé en direct sur C8.

Entre les demandes en mariage, les balades et les déclarations d'amour en chanson, le tout jeune couple qui déambule dans les campagnes occitanes a eu l'occasion d'évoquer cet épineux problème. Mais la candidate n'évoque en aucun cas une quelconque manipulation de la part des équipes de L'amour est dans le pré. "Je lui ai demandé 'Mais pourquoi tu as raconté ça ?', a poursuivi Fatima. Et il m'a dit : 'Je ne sais pas'. C'est lui qui a dû dire qu'il était puceau mais il ne l'était pas. Il me l'a confirmé."

L'amour est dans le pré : les téléspectateurs pas tendre avec Didier

Après la diffusion de son portrait, avant même de recevoir les courriers de Fatima et d'Isabelle, Didier était la cible de missives totalement différentes. En apprenant sa situation, les téléspectateurs auraient eu l'envie de se moquer de lui à la moindre occasion. "Bien sûr, je pourrais draguer sur Internet ou pire, comme me l'ont suggéré des copains, aller voir des prostituées, racontait-il à Télé Star. Mais je suis trop romantique pour ça. J'ai dit à la télé que j'étais puceau. Ça a fait rire les gens. On prend la franchise pour une faiblesse. Moi, je choisis la franchise." Vraiment ?