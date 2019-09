L'amour est dans le pré 2019 : Fatima avec Didier pour l'argent ? "Il n'a rien"

Didier avait attendri plusieurs prétendantes après la diffusion de son portrait. À 57 ans, cet éleveur de vaches allaitantes n'avait jamais connu l'amour charnel mais a su plaire avec son humour, décuplé par son accent chantant. Parmi toutes ces femmes, une certaine Fatima a tapé dans l'oeil de l'agriculteur. Prête à apparaître dans L'amour est dans le pré, elle n'avait pas hésité à faire le déplacement pour rencontrer son promis lors des speed dating. Très éprise de Didier, son comportement lors de sa venue sur l'exploitation avait suscité un flot de viles critiques sur les réseaux sociaux.

Dans les colonnes de Non Stop People, Fatima se livre pour la première fois sur ces attaques blessantes. "Je ne suis pas un clown comme on dit. Quand j'ai vu les réseaux, ça m'a fait mal", explique celle qui travaille dans un Ehpad de Toulouse. "Heureusement que je suis forte de caractère, parce que quelqu'un de faible aurait fait une tentative de suicide. Aujourd'hui, ça ne me fait ni chaud ni froid", poursuit-elle.

Très enthousiaste à l'idée de partager quelques jours de bonheur avec Didier, Fatima s'est montrée très ambitieuse, évoquant même un mariage dès le speed dating. "Des gens ont dit que je voulais des papiers. Je n'ai pas besoin de papiers, je suis née en France. Des gens ont écrit que je voulais vider le compte en banque de Didier, mais il n'a rien. Quand je lui ai écrit, je savais qu'il n'avait rien. C'était donc une démarche totalement sincère de ma part", affirme la pimpante blonde de 53 ans.

Lassée de tous ces cancans qui s'acharnent sur son amour naissant envers Didier, Fatima a trouvé la réponse parfaite : "Qu'ils se regardent eux-mêmes avant de juger les gens. Ils ne seraient pas capables de faire ce que j'ai fait moi (...) Qu'ils écrivent comme moi au lieu de juger !"