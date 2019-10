Didier (L'amour est dans le pré) pas vierge ? Explications et grosse révélation

La vie sexuelle de Didier, candidat de L'amour est dans le pré 2019, passionne semble-t-il plus que sa vie amoureuse actuellement. Lors de son passage dans Touche pas à mon poste (C8) vendredi 4 octobre 2019, sa prétendante Fatima a assuré qu'il n'était pas puceau, contrairement à ce qu'il avait dit dans son portrait. Contacté au téléphone par Benjamin Castaldi – qui remplaçait Cyril Hanouna –, mercredi 9 octobre, l'éleveur de vaches de 56 ans s'est expliqué.

En janvier dernier, les téléspectateurs de M6 faisaient la connaissance de Didier. Il avait marqué les esprits en recevant l'animatrice Karine Le Marchand en short. Mais le public a également retenu qu'il n'avait jamais connu les plaisirs charnels : "Ça ne m'a pas manqué, parce que je n'ai pas essayé. Mais le jour où j'essaierai, peut-être que je vais devenir accro", a-t-il confié à l'animatrice de 51 ans qui lui demandait si les relations sexuelles lui avaient manqué. Et hier soir pendant son interview dans Touche pas à mon poste, il a persisté et signé, il n'avait "connu aucune femme" avant l'émission de dating.

Mais depuis, la situation a changé pour Didier. Ce dernier n'a pas hésité à dévoiler le "scoop" : il n'est plus puceau. On imagine donc que le participant de L'amour est dans le pré a retrouvé l'amour, peut-être même grâce au programme. Mais ça, il n'a pas pu le dire, la diffusion étant toujours en cours.

Rappelons que, lors de son passage dans Touche pas à mon poste, Fatima avait raconté que Didier n'était pas puceau. C'est le principal intéressé qui lui aurait fait cette confidence lors de l'aventure : "Moi, je vais vous dire. J'en ai discuté avec lui, il m'a dit que ce n'était pas vrai, qu'il avait connu des femmes. (...) Je lui ai demandé 'Mais pourquoi tu as raconté ça ?' Et il m'a dit : 'Je ne sais pas.' C'est lui qui a dû dire qu'il était puceau, mais il ne l'était pas. Il me l'a confirmé."