L'amour est dans le pré 2019 : Première fois pour Didier, tensions chez Yves

Dans ce nouvel épisode de L'amour est dans le pré 2019, c'est loin de leur ferme que les agriculteurs poursuivent leur aventure. Avec leurs moitiés, Francis, Didier, François le Bourguignon, François le Vendéen, Jean-Michel et Yves profitent de jours heureux. Du moins on l'espère...

Didier et Isabelle fous amoureux

Didier, éleveur de vaches de 57 ans, s'est envolé avec Isabelle en Irlande. Leur arrivée a été quelque peu épique : Didier ayant oublié son permis de conduire, sa dulcinée doit, en plus de se faire à l'idée d'avoir un volant à droite et rouler dans l'autre sens, s'habituer à une boîte automatique. Après quelques scènes très drôles captées sur la route, les voilà chez un tailleur. Le but ? Mettre Didier en kilt ! Une tenue qui va parfaitement à l'éleveur, lequel, heureux de voir qu'il séduit ainsi sa belle, la demande avec humour en mariage au milieu du magasin et lui dit qu'il l'aime ! Place ensuite à un déjeuner lors duquel il l'embrasse, lui fait savoir qu'il est heureux à ses côtés et tente de même de la porter !

Le soir venu, habillé de son plus beau kilt, Didier emmène Isabelle dans un pub afin de dîner. L'éleveur comble sa douce de compliments sur sa beauté, lui redit combien il est amoureux et elle le lui rend bien. Après une première nuit passée à deux, le couple est toujours aussi heureux et Didier découvre la mer pour la première fois. A l'issue de ce week-end idyllique, le couple a pour projet de se "mettre ensemble". Des confidences faites avec des larmes de joie.

François le Bourguignon va vivre avec Catherine

François, producteur de lait et de fromage de 45 ans, et sa douce Catherine sont en Croatie à Dubrovnik. Un lieu paradisiaque où ils profitent du beau temps et de criques de rêve. Lors d'une séance de bronzage, les amoureux parlent avenir et l'emménagement de Catherine chez François "dans un futur proche" est une évidence pour eux. La soirée au restaurant à plusieurs centaines de mètres de hauteur prolonge le rêve. Catherine confirme une nouvelle fois qu'elle va chercher du travail près de chez François pour vivre avec lui et ses proches. D'ici la fin de l'été, le déménagement doit avoir lieu et tous les deux s'accordent pour dire qu'ils vivent une histoire plus forte que n'importe quelle autre.

Yves et Lucienne en plein doutes

Yves, qui n'est autre que le frère de Gégé, se rend au Maroc avec Lucienne. Après avoir goûté quelques pâtisseries locales et s'être changés pour porter une tenue traditionnelle, le couple déjeune et il semble que leur emballement amoureux du début a laissé place aux doutes. Lucienne fait quelques reproches à Yves – sa façon de manger, le fait qu'il coupe toujours la parole – et tous les deux admettent avoir eu des doutes quant au fait de partir ensemble en voyage. Aïe.

Après une balade à dos de chameau et une soirée au restaurant passée au milieu de danseuses du ventre, la distance qui semble naître entre eux est toujours présente. Et quand Yves veut offrir le lendemain un cadeau à sa Lulu, elle refuse. "Je n'accepte pas de cadeaux d'Yves parce que j'ai toujours été indépendante", confie-t-elle face à la caméra.

A la fin du week-end, ils se mettent d'accord pour que Lucienne passe trois semaines chez Yves. Ils savent qu'ils doivent corriger leurs mauvaises habitudes de célibataires et espèrent que ça va marcher.

François le Vendéen et Jean-Michel, voyage à quatre

François le Vendéen (34 ans), éleveur de vaches dans les Pays de la Loire, et Jean-Michel (53 ans), ouvrier agricole dans l'Aube et papa de quatre filles, partent ensemble en Grèce avec leurs compagnes respectives. Il faut dire que Christine et Nicole sont très copines depuis le speed-dating. Ils sont donc voisins dans leur club de vacances et font même des activités ensemble comme du jet-ski.

Ce week-end permet à Jean-Michel et Christine de se rendre compte que leurs sentiments sont grands. Mais si lui est prêt à foncer, elle a besoin d'un peu plus de temps.

De leur côté, François et Nicole envisagent d'emménager ensemble. Elle doit venir passer un mois chez lui, une sorte de test, et si cela marche ils pourraient vivre à deux pour de bon.

Francis retrouve Brigitte

Francis (60 ans), viticulteur dans l'Aude, retrouve chez Brigitte dans le Val d'Oise et fait la connaissance de ses huit chats. Une rencontre qui stressait l'élégante brune, mais tout s'est bien passé. Francis a même offert des cadeaux aux félins, comme à leur maîtresse, à qui il a dédié un beau tableau rempli de doux mots.

Francis rencontre ensuite Tiphaine, la fille cadette de sa prétendante, et il marque des points car ils partagent l'amour des chevaux. La jeune femme s'intéresse beaucoup à lui et envisage même de venir faire la récolte du raisin chez lui. Lui a eu un coup de coeur pour Tiphaine et il est vrai qu'ils se parlent comme s'ils se connaissaient déjà. A l'issue du week-end passé chez Brigitte, le duo veut prendre le temps qu'il faut pour avancer, se voir le plus possible.