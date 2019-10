Didier (L'amour est dans le pré), sa proposition gênante à Fatima: il s'explique

Le 4 octobre 2019, Fatima, prétendante de L'amour est dans le pré (M6), était invitée de l'émission Touche pas à mon poste présentée par Cyril Hanouna. Sur le plateau, la Toulousaine a fait des confidences chocs sur le candidat Didier, pour qui elle s'était déplacée jusque dans l'Aveyron. Elle ne s'est depuis pas gênée pour continuer de balancer sur l'agriculteur de 57 ans. Aujourd'hui, l'éleveur de vaches allaitantes s'est enfin décidé à briser le silence.

Interrogé sur sa virginité mise en doute par Fatima, Didier a rétorqué au Parisien : "J'ai vu que l'on ne me croyait pas, alors je lance un appel : si quelqu'un retrouve une photo de moi avec une femme et que je lui fais même qu'un smart ou snactz – enfin je ne sais plus comment cela se dit... Ah oui un smack – un bisou sur la bouche, je lui donne 100 euros, car c'est collector !", s'est-il amusé.

Mais les allusions de la pétillante Toulousaine ne s'arrête pas là... en effet, cette dernière affirme avoir été très gênée par une proposition nocturne que lui aurait faite l'agriculteur. "Il m'a proposé de dormir à côté de lui la deuxième nuit. Il dort à poil ! Je me suis dit que quelqu'un de vierge ne serait pas aussi à l'aise, ni aussi tactile... Il a alors avoué qu'il avait déjà connu des femmes", déclarait la prétendante il y a quelques semaines de cela. Invité à s'expliquer sur cette déclaration, Didier a affirmé ne pas se souvenir d'une telle chose : "La nuit, je dors comme une souche. Si quelqu'un m'a approché et a soulevé mes draps pour me voir tout nu, qu'il me le dise. Moi, je ne l'ai jamais invitée. J'ai 57 ans, je n'ai pas encore Alzheimer. Mais malgré cela, L'amour est dans le pré m'a permis de rencontrer des gens sympathiques. Et si c'était à refaire, je le referais sans hésiter !", s'est-il exclamé.

Pourtant, tout avait bien commencé entre les deux sudistes. En effet, Fatima et Didier s'étaient très vite rapprochés et avaient même partagé un baiser lors de leur premier dîner aux chandelles. Une idylle naissante qui s'est vite estompée selon Fatima, puisque Didier aurait "changé de comportement" à l'arrivée d'Isabelle, sa deuxième soupirante. Ce revirement de situation avait d'ailleurs poussé la Toulousaine de 53 ans à plier bagages et retourner chez elle, auprès de ses enfants. Depuis, Didier file le parfait amour avec Isabelle et cette dernière s'est même installée chez lui, avec toute sa petite ménagerie !