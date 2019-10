Didier (L'amour est dans le pré) "à poil" : la proposition qui a gêné Fatima

L'amour est dans le pré pour certains candidats de l'émission de dating présentée par Karine Le Marchand. Ce n'était malheureusement pas le cas de la prétendante de Didier, Fatima. Lors de l'épisode du 7 octobre, les téléspectateurs de M6 ont découvert que la Toulousaine de 53 ans avait quitté l'aventure après l'arrivée de sa rivale Isabelle. Interrogée par nos confrères de Public, elle est revenue sur son aventure en évoquant notamment une proposition de l'éleveur de vaches de 56 ans qui l'a quelque peu choquée.

Comme lors de son interview pour Touche pas à mon poste réalisée le 8 octobre dernier, Fatima a assuré que Didier "avait menti sur un tas de choses". "Didier n'est pas puceau. La première nuit chez lui, j'ai eu peur : à la campagne, ça se fait de dormir les portes ouvertes, moi je n'ai pas l'habitude. J'entendais les chiens aboyer... Quand je lui ai expliqué pourquoi je n'avais pas fermé l'oeil, il m'a proposé de dormir à côté de lui la deuxième nuit. Il dort à poil ! Je me suis dit que quelqu'un de vierge ne serait pas aussi à l'aise, ni aussi tactile... Il a alors avoué qu'il avait déjà connu des femmes", a-t-elle confié. Et de préciser qu'il avait joué un "double jeu devant la production", probablement pour se rendre intéressant. "Il fait exprès de parler vite devant les caméras pour faire le guignol", a-t-elle conclu le sujet.

Cette aventure n'a donc pas été entièrement positive pour Fatima, d'autant plus que, dès son premier passage dans L'amour est dans le pré, elle a reçu de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux. Des commentaires négatifs qui ont blessé l'un de ses fils, âgé de 14 ans : "Il a lu les messages sur Twitter, comme quoi j'étais un homme, juste parce que j'ai une voix fumeuse. Ou comme quoi j'en voulais à l'argent de Didier alors qu'il n'a rien. Mon fils a également été blessé par des moqueries à son collège, de la part de certains surveillants, mais je suis intervenue et ça s'est arrangé."

Des critiques qui font mal

Le 8 octobre dernier, Fatima avait déjà confié dans Touche pas à mon poste que Didier n'était pas sincère. "Dès qu'il a vu Isabelle, ça n'allait plus. Au départ, ça se passait très bien et dès qu'il a vu Isabelle, il a changé. Donc moi, je ne pouvais pas rester", a-t-elle notamment expliqué. Des accusations auxquelles l'agriculteur – qui selon elle serait toujours en couple avec Isabelle – a répondu le lendemain, dans la même émission : "Tu as deux prétendantes. Quand tu as passé quelques jours avec une, après, tu veux passer quelques jours avec l'autre. Alors je ne vois pas où se situe le problème quand elle m'a dit que je l'ai délaissée. Non, je ne l'ai pas délaissée, j'ai passé le reste de la journée avec l'autre", s'est-il justifié. Après quoi, il a assuré qu'il était bel et bien puceau avant le tournage, mais que cela avait changé depuis.

Fatima avait aussi évoqué le mal-être de son fils à cause des critiques dont elle a fait l'objet : "Personne ne m'a défendue. C'est moi-même qui me défends. Moi et ma famille. Vous savez ce qui m'a fait le plus mal au coeur ? J'ai un enfant de 14 ans, il est souvent sur des sites... ça l'a plus blessé lui que moi."

L'intégralité de l'interview de Fatima est à retrouver dans le magazine Public du 11 octobre 2019.