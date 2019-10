Didier (L'amour est dans le pré) pas franc ? Il répond aux accusations de Fatima

Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants... chacun de leur côté. Si leur histoire a débuté comme un conte de fées, Didier et Fatima ne se sont pas mis en couple dans L'amour est dans le pré 2019. La prétendante a quitté l'aventure après l'arrivée de sa rivale Isabelle, car, selon elle, l'éleveur de vaches de 56 ans n'était pas sincère et jouait un double jeu. Interrogé par téléphone par Benjamin Castaldi dans Touche pas à mon poste, mercredi 9 octobre, le candidat a tenu à se défendre.

Fatima a eu la chance de passer deux jours seule avec Didier. Elle en a donc profité pour gagner un maximum de points afin de poursuivre l'aventure à ses côtés. Elle se voyait même déjà mariée à l'agriculteur. Mais elle a bien vite déchanté une fois Isabelle arrivée. Didier a consacré du temps à cette dernière, ce qui ne lui a pas plu du tout, c'est le moins que l'on puisse dire. Fatima a donc pris la décision de partir. Pourtant, Didier ne voit pas ce qu'il a fait de mal. "Tu as deux prétendantes. Quand tu as passé quelques jours avec une, après, tu veux passer quelques jours avec l'autre. Alors je ne vois pas où se situe le problème quand elle m'a dit que je l'ai délaissée. Non, je ne l'ai pas délaissée, j'ai passé le reste de la journée avec l'autre", s'est justifié Didier dans TPMP .

Contactée par téléphone mardi 8 octobre, Fatima a assuré dans l'émission de Cyril Hanouna que le candidat n'avait pas été sincère : "Je me suis aperçue qu'il n'était pas franc – quand il a vu Isabelle arriver, il a changé d'attitude envers moi – et qu'il avait quelque chose à se reprocher. Dès qu'il l'a vue, ça n'allait plus. Au départ, ça se passait très bien et dès qu'il a vu Isabelle, il a changé. Donc moi, je ne pouvais pas rester", a-t-elle expliqué. Elle a ensuite accusé l'agriculteur de faire "un peu la comédie".