Didier (L'amour est dans le pré) "pas franc" : Fatima évoque son "double jeu"

Coup de théâtre dans l'épisode de L'amour est dans le pré diffusé lundi 7 octobre 2019, sur M6. Fatima a pris la décision de quitter l'aventure après l'arrivée de sa rivale Isabelle à la ferme. Interrogée par téléphone par Benjamin Castaldi – qui remplaçait Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste (C8), mardi 8 octobre –, la prétendante est revenue sur son départ et n'a pas manqué d'égratigner Didier.

Cela avait débuté comme dans un conte de fées entre Fatima et l'éleveur de vaches de 56 ans. Dès le speed-dating, ce dernier avait eu un coup de coeur pour sa prétendante et l'avait donc fait venir à la ferme. Elle a eu de la chance, car sa rivale Isabelle ne venait que deux jours après. Elle a donc profité à 100% de son Didier auquel elle se voyait déjà mariée. Mais le rêve s'est transformé en cauchemar après que sa concurrente est venue. "Je me suis aperçue qu'il était pas franc – quand il a vu Isabelle arriver, il a changé d'attitude envers moi – et qu'il avait quelque chose à se reprocher. Dès qu'il l'a vue, ça n'allait plus. Au départ, ça se passait très bien et dès qu'il a vu Isabelle, il a changé. Donc moi, je pouvais pas rester", a expliqué Fatima. Elle a ensuite accusé l'agriculteur de faire "un peu la comédie". "Moi je cherchais quelqu'un de sincère, de sérieux. (...) En fait, ce ne sont pas des gens sérieux [les agriculteurs, NDLR], ce ne sont pas des gens sincères", a-t-elle estimé, se sentant trompée. "J'ai renoncé parce que je ne me suis jamais battue pour un homme", a-t-elle conclu. C'est pourtant (un peu) le principe de l'émission...

Depuis son passage dans Touche pas à mon poste vendredi dernier, Fatima reçoit moins de messages malveillants. Accusée d'être fausse avec Didier et de simplement vouloir passer à la télévision, elle s'était défendue. Elle avait ensuite révélé que l'agriculteur n'était pas vierge, contrairement à ce qu'il avait confié dans son portrait.