L'amour est dans le pré : Didier en couple avec Isabelle, elle vit chez lui !

"J'ai rendu visite à Didier il y a quelques semaines, par curiosité. Il m'a dit être en couple avec Isabelle. Depuis, elle a même emménagé chez lui", a balancé il y a quelques jours Fatima, autre soupirante de Didier de L'amour est dans le pré 2019, dans TPMP. Une information à prendre avec des pincettes à l'époque, mais qui vient d'être confirmée !

À l'occasion d'un "atelier de danses du Renouveau sportif du Vallon", Didier, touchant éleveur de vaches, était de sortie et il n'est pas venu seul puisque sa prétendante Isabelle était à ses côtés. Le duo n'est bien sûr pas passé inaperçu puisque leurs aventures sont actuellement diffusées sur M6. Et comme l'indique La Dépêche qui est allée à la rencontre de Didier et d'Isabelle, ils sont bien en couple.

Nos confrères écrivent : "Isabelle a volontiers confié ses sentiments pour son amoureux à qui voulait bien l'entendre... et ils étaient nombreux !" Ainsi apprend-on qu'Isabelle a craqué pour son accent et "son empathie envers les personnes et l'univers dans lequel il évoluait". La quinquagénaire, qui adore la vie à la campagne, n'a pas hésité à demander sa mutation à La Poste. Elle lui a d'ailleurs été accordée au mois d'août. Isabelle, ses chiens, ses chats et ses chevaux vivent donc à présent chez Didier. Une sacrée nouvelle !

Selon nos confrères, le voyage en Irlande que le couple a effectué au mois de mai lui aurait permis de se rapprocher et aurait "transformé Didier". Un séjour que l'on découvrira peut-être sur M6. En tout cas, Fatima, qui s'amusait à déclarer (avec un peu d'amertume) qu'ils allaient "bientôt se marier" alors qu'Isabelle et Didier n'étaient pas encore ensemble, avait finalement peut-être vu juste !