François (L'amour est dans le pré 2019) a couché avec Nicole après 48h

Il a fouillé le pré et n'y a pas trouvé que de l'amour ! François le Vendéen, timide éleveur de vaches plein d'onomatopées, a un temps hésité entre ses deux prétendantes. Dans l'épisode de L'amour est dans le pré diffusé le lundi 29 octobre 2019, son choix a cependant été forcé par le destin... ou plutôt par l'insistance de l'une des célibataires qu'il avait invitées à venir visiter le Pays de la Loire. On savait que Nicole s'était empressée d'apposer ses lèvres contre celles de son agriculteur. Ce que l'on ignorait, en revanche, c'est que les tourtereaux avaient rôdé dans la pénombre le soir-même, dans le dos de cette pauvre Estelle – la seconde prétendante –, pour consommer leur passion au bout de 48h. C'est en tout cas ce qu'affirme le magazine Public.

"Tu sais que je t'aime bien. Je pense que tu l'as remarqué. Tu as aussi remarqué que j'essaye de faire des petits gestes... Il y a un truc qu'il faut que je fasse, sinon je ne suis pas bien", a expliqué Nicole à François avant de l'embrasser devant les caméras. Un peu plus gênant, l'hebdomadaire dévoile d'étranges confessions de la part de Nicole, qui aurait – insistons sur l'emploi du conditionnel – expliqué qu'elle participait à L'amour est dans le pré afin de se faire repérer par un producteur. Mais Cupidon aurait joué de ses flèches à son insu, le coup de foudre ayant été relativement évident pour tout le monde lors du speed-dating.

L'amour est dans le pré : Nicole, cible favorite des téléspectateurs

Pour l'heure, François hésite toujours entre Estelle et Nicole et avoue être "dans le merde" alors qu'il vient d'embrasser cette dernière. Si l'aventure se poursuit entre eux, la jolie Suissesse n'aura pas fait le déplacement pour rien. D'autant que depuis la diffusion des épisodes de L'amour est dans le pré, les internautes ne sont pas tendres avec l'éleveuse de chiens, la comparant au personnage de Cruella, dans Les 101 Dalmatiens de Disney, et l'accusant d'être une "chaudasse". Une chose est sûre : sans en arriver à de telles vulgarités, la jeune femme a sacrément fait monter les températures vendéennes, en même temps que le rouge aux joues sensibles de son François...

