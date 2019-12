Nabilla : En larmes pour son premier Noël avec Milann et Thomas

Installée à Dubaï avec Thomas Vergara et son fils Milann, Nabilla a pu profiter de son premier Noël en famille. Le 25 décembre 2019, l'ancienne candidate de télé-réalité poste plusieurs photographies de son réveillon. Sur ces clichés, son frère Tarek Benattia et sa femme Camélia sont également présents, ainsi que sa maman Marie-Luce Grange. Aucune trace de sa grand-mère Livia Ceccaldi à laquelle Nabilla a néanmoins adressé un tendre mot :"Mémé on t'aime d'amour." Pour célébrer son premier Noël, Milann (né le 11 octobre 2019) était déjà d'une grande élégance. Le bébé portait pour l'occasion un adorable smoking noir avec une chemise blanche. Très émue d'avoir fondé sa petite famille avec celui qu'elle surnomme sa "moitié", la starlette écrit : "J'ai pleuré de joie après cette photo. Merci mon dieu. Mon bonheur est immense." Un moment magique en famille pour la jeune femme de 27 ans qui savoure sa nouvelle vie de maman.

Les plus de 5 millions d'abonnés de Nabilla ont rapidement adressé tous leurs meilleurs voeux à la famille Vergara. "Vous êtes tous super beau, surtout Milann ! Bonne fête à vous aussi", "Il manque que la mamie et la maman de thomas et le clan et au complet". Pour terminer l'année en beauté, Nabilla a également décidé de changer de coiffure et s'est affichée avec un carré lisse court. Ce look a beaucoup plu aux fans de la jeune maman qui ont tous complimenté cette coupe très tendance. "Tellement canon les cheveux courts", "sublime", "Magnifique", "Tu es tellement belle avec cette coiffure !". Décidément, Nabilla a été vraiment gâtée pour Noël !