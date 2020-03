Karine Le Marchand confinée : elle joue les entremetteuses sur Instagram

Qui a dit qu'en période de confinement on ne pouvait pas trouver l'amour ? Certainement pas Karine Le Marchand en tout cas. Sur Instagram lundi 23 mars 2020, l'animatrice phare de M6 a décidé de se lancer un nouveau défi, celui de présenter un live romantique sur sa plateforme sociale. Elle explique : "Et si je faisais en Live Instagram des portraits de célibataires ? Je donne une heure de rendez-vous, vous vous connectez, et je vous prends au hasard, une fille, un garçon en alternance, on papote, les gens peuvent vous découvrir, et vous contacter... Ça vous dirait ? On pourrait commencer demain..."

Une initiative qui a beaucoup emballé sa communauté comme en témoignent les commentaires. "L'amour est dans le confinement", "Excellente idée", "Meetic va faire la gueule", "Là, les réseaux sociaux auraient une réelle utilité", "Serais-tu ma sauveuse, Karine ?", peut-on lire entre autres. Il faut dire que la meilleure amie de Stéphane Plaza s'y connaît en rencontres amoureuses et autres coups de foudre, elle qui présente depuis de nombreuses années L'amour est dans le pré.

Mais elle n'est pas la seule à vouloir divertir les internautes lors de cette crise sanitaire. Avant elle, Cyril Lignac a fait part de ses talents de cuisinier en animant un live en direct sur M6 vendredi dernier. Depuis son appartement parisien, il a concocté une de ses recettes préférées avec des duplex de Jérôme Anthony et des familles dans différentes régions. Le juré de La Meilleure Pâtisserie a d'ailleurs réalisé un joli score d'audience en réunissant 1,3 million de Français devant leurs écrans. Reste à espérer que Karine Le Marchand rencontrera le même succès.