L'amour est dans le pré : Jean-Michel en couple, il a déjà oublié Christine

Jean-Michel, ouvrier agricole dans l'Aube et papa de quatre filles, a participé à L'amour est dans le pré 2019. Grâce à cette émission, il a rencontré Christine avec qui il espérait vivre une belle histoire d'amour. Malheureusement, la romance s'est terminée plus vite que prévu. Quelques mois plus tard, Jean-Michel n'est pourtant plus célibataire. Il s'est confié à Canal 32.

Fin décembre 2019 des rumeurs disaient que Jean-Michel et Christine avaient rompu, car "le couple n'a pu ou n'a pas su vivre ensemble". Une information livrée par une voisine du candidat, impossible à confirmer jusqu'au 24 janvier 2020. Dans une interview accordée en vidéo, le candidat d'ADP a notamment évoqué son amitié avec François le Bourguignon et lâche, au passage : "Je suis souvent avec François le Bourguignon et il nous a invités. J'y vais avec ma nouvelle compagne." Le journaliste explique ensuite que Jean-Michel a trouvé son amoureuse parmi les 140 courriers qu'il a reçus et ajoute : "Il a organisé lui-même sa sélection et son speed-dating sans les caméras." Aucune autre information sur l'heureuse élue n'est donnée.

Cette nouvelle romance arrive donc rapidement après la séparation de Jean-Michel avec Christine. Une rupture qui n'est pas surprenante, car, lors du bilan de L'amour est dans le pré, diffusé début décembre, le couple ne cachait pas connaître quelques difficultés. Christine n'était par exemple pas très encline à quitter sa région pour les beaux yeux de Jean-Michel Il faut donc croire que leur histoire d'amour à distance n'a pas fonctionné.