L'amour est dans le pré 2019 : Rupture pour Jean-Michel et Christine

Dure nouvelle en cette fin d'année, Jean-Michel et Christine, couple formé grâce à l'émission L'amour est dans le pré 2019, ont rompu. C'est le très bien informé compte Facebook nommé L'amour est dans le pré toute l'actu qui a révélé l'information.

Selon une source sûre d'une habitante du village (et membre du groupe Facebook) qui vit non loin de chez Jean-Michel, l'ouvrier agricole et sa compagne se sont séparés. "Le couple n'a pu ou n'a pas su vivre ensemble et leur idylle est terminée depuis presque un mois", peut-on lire. Il est également précisé que Jean-Michel est "très affecté". L'annonce brutale de cette rupture décevra plus d'un téléspectateur, mais cette séparation n'est pas une totale surprise.

Lors du bilan de L'amour est dans le pré 2019 diffusé au début du mois de décembre (et tourné quelques mois plus tôt), le couple formé par Jean-Michel et Christine semblait être déjà en danger. S'ils se sont présentés main dans la main face à Karine Le Marchand, les amants ne cachaient pas que leur romance n'était plus aussi idyllique.

Christine et Jean-Michel avaient confié avoir connu quelques moments compliqués après leur voyage en amoureux en Grèce. Et, à leur retour, le fait de vivre loin l'un de l'autre n'avait pas arrangé les choses. Christine ne se voyait pas quitter sa région, son travail d'assistante maternelle et ses proches pour Jean-Michel. C'était donc au père de famille de chercher à se rapprocher d'elle, chose qu'il envisageait à l'époque mais qui n'a pas été concrétisée.

On espère pour Jean-Michel que l'amour frappera de nouveau à la porte, tout comme Christine.