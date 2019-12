L'amour est dans le pré 2019 : Jean-Michel et Christine, leur couple en danger

Après huit ans de célibat, Jean-Michel, candidat de L'amour est dans le pré 2019, a retrouvé l'amour aux côtés de Christine. Lors de la première soirée du bilan de l'émission, l'ouvrier agricole dans l'Aube et papa de quatre filles, a donné des nouvelles de leur relation amoureuse.

Entre Jean-Michel et Christine, tout est allé très vite. Dès le premier soir passé ensemble, ils ont échangé un baiser très passionné et ils ne se sont plus quittés ensuite. Entre taquineries et blagues coquines, le couple a beaucoup fait rire les internautes et c'est en Grèce, aux côté de François le Vendéen et Nicole, que nous les avions quittés. Si Jean-Michel était prêt à foncer dans sa relation, Christine disait avoir besoin d'un peu plus de temps.

Quelques mois plus tard, lors du bilan, c'est main dans la main qu'on les retrouve. Christine ne cache pas avoir du mal avec les caméras mais elle brave sa timidité pour évoquer son amour pour Jean-Michel et leur mythique premier baiser bien baveux. Tous les deux s'accordent, afin de justifier leur rapprochement express, pour dire que cela fait peut-être des dizaines d'années qu'ils s'attendaient.

Christine confie ensuite que si sa famille n'a pas voulu être filmée pour l'émission L'amour est dans le pré, Jean-Michel a tout de même rencontré ses proches lors de son séjour chez elle et tout s'est bien passé.

Après leur week-end en Grèce, Christine et Jean-Michel ont eu des désaccords et la distance a eu raison de leur relation idyllique. Ils ont donc fait un break. Christine confie être "très famille" et déclare qu'elle ne quittera jamais sa région. Jean-Michel, lui, est moins attaché à ses terres. Pourtant, ils ne vivent pas ensemble car des doutes se sont installés. Ils n'arrivent pas à trouver un terrain d'entente et si ils sont heureux de se retrouver, leur avenir commun n'est plus assuré aujourd'hui. C'est tout de même avec un tendre baiser que leur bilan se conclut.