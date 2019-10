Ophélie Meunier et son époux Mathieu Vergne, complices pour la bonne cause

Ils sont unis dans la lutte. Le 7 octobre 2019, le gratin des célébrités françaises s'est réuni pour joindre l'utile à l'agréable : dîner au Pavillon Cambon-Capucines, dans le 1er arrondissement de Paris, mais surtout soutenir la Fondation ARC – l'Association pour la recherche sur le cancer. Il faut dire que les chiffres sont alarmants. En 2019, l'organisme relève un total de 32 femmes qui meurent tous les jours en France, victimes d'un cancer du sein. Dans l'espoir de faire accélérer les choses en laboratoires, Ophélie Meunier était accompagnée de son époux Mathieu Vergne, aux côtés de Roselyne Bachelot, Joyce Jonathan, Firmine Richard, Marina Hands, Keren Ann ou encore Gwendoline Hamon et Marie-Amélie Seigner.

La date de l'événement n'a pas été choisie au hasard, puisque du début à la fin du mois, le pays se décore d'un ruban aux couleurs d'Octobre rose. C'est donc dans l'espoir de financer ses projets que Claude Tendil (président de la Fondation ARC) et François Dupré (son directeur général) ont organisé l'événement. Une ode gastronomique préparée par la cheffe Stéphanie Le Quellec, suivie d'une vente aux enchères et d'une tombola. Le tout supervisé par deux parrains : Denis Brogniart – avec son épouse Hortense à son bras – et Anne-Claire Coudray. Leurs efforts conjugués n'ont pas été vains, car la soirée a permis de lever 265 000 euros attribués à la recherche sur le cancer du sein.

Fanny Leeb en concert exclusif pour l'ARC

Les festivités se seront conclues dans l'émotion. À la fin du dîner de l'ARC, Fanny Leeb s'est saisie d'un micro pour interpréter, en piano-voix, quelques morceaux de son nouvel album Fearless. Une performance à double résonance, la jeune femme de 33 ans ayant vaincu la maladie diagnostiquée par les médecins en décembre 2018. "Je nage, je marche avec mon chien tous les jours. Je fais du yoga. Des activités douces parce que tout ça m'a laissée assez diminuée, expliquait-elle à Gala. J'ai perdu du poids, de la force musculaire, mais je sens que je récupère petit à petit. Je ne suis pas pressée."