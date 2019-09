Fanny Leeb : "Assez diminuée" après le cancer, elle récupère "petit à petit"

Le signaux sont au vert ! Fanny Leeb, fille de l'humoriste Michel Leeb, remonte la pente. La jeune femme de 33 ans s'apprête à sortir l'album The Awakening et annonce que sa lutte contre le cancer n'est presque plus qu'un mauvais souvenir.

Dans les pages de Gala, Fanny Leeb fait le point sur son état de santé après avoir combattu un cancer du sein très agressif, découvert en décembre 2018. "Les traitements se sont finis fin juillet, mais mon organisme y réagit encore. J'ai eu treize séances de chimio. Deux produits différents, un toutes les deux semaines, et un autre une fois par semaine. (...) Je sais que mon corps va mettre du temps à l'évacuer", a-t-elle confié. En août, on découvrait que son corps commençait à redevenir celui d'avant la maladie puisque ses cheveux repoussent.

Ravie de reprendre du poil de la bête, celle que les téléspectateurs de TF1 ont pu découvrir dans The Voice se ménage tout de même. "Je nage, je marche avec mon chien tous les jours. Je fais du yoga. Des activités douces parce que tout ça m'a laissée assez diminuée. J'ai perdu du poids, de la force musculaire, mais je sens que je récupère petit à petit. Je ne suis pas pressée", a-t-elle ajouté.

Fanny Leeb dit avoir gagné en sérénité tout en gardant en elle ses angoisses. Ainsi, concernant l'éventualité d'une rechute, elle déclare : "J'ai la conviction que le moral agit sur la structure de vos cellules, alors je préfère prendre les choses positivement. C'est comme ça que la nouvelle Fanny prend la vie."

Thomas Montet

L'interview intégrale de Fanny Leeb est à retrouver dans le magazine Gala, dans les kiosques le 26 septembre 2019.