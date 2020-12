Ophélie Meunier maman comblée avec Joseph, elle montre enfin son visage

La France ne célèbre pas Thanksgiving mais Ophélie Meunier a de quoi être reconnaissante ! Elle exprime toute sa gratitude sur Instagram et y a publié une adorable photo de famille. L'animatrice télé de 33 ans regarde avec amour son fils Joseph, et en dévoile le visage.

Ophélie Meunier compte près de 300 000 abonnés sur Instagram. Elle y a posté une nouvelle photo ce vendredi 25 décembre 2020, jour de Noël. La présentatrice de l'émission Zone Interdite (sur M6) y pose avec son mari Mathieu Vergne et leur fils de 18 mois, Joseph, qu'elle regarde avec amour. Le petit blond est assis sur les épaules de son papa.

"En cette année si particulière, j'ai appris à quel point la reconnaissance était importante. Pour les grandes choses mais aussi pour les petites bénédictions du quotidien, écrit @opheliemeunier en légende de sa publication. J'ai une longue liste de cadeaux de la vie pour lesquels je suis reconnaissante et je le suis particulièrement pour ceux qui m'entourent et pour ces deux-là. Je vous souhaite à tous un très Joyeux Noël, en petit comité avec sûrement ceux qui sont les plus importants pour vous et c'est bien aussi comme ça. Je vous embrasse fort".