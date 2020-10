Ophélie Meunier et son mari complices à Roland-Garros pour un match fou

Le vendredi 9 octobre 2020, de nombreuses personnalités étaient présentes au tournoi de tennis parisien de Roland-Garros. Malgré des restrictions au niveau du public à cause de la crise sanitaire, les tribunes côté people étaient bien garnies. Avec, évidemment, des sièges de distance entre chaque personne. N'est pas Capucine Anav qui veut, les célébrités présentes étaient bien toutes masquées.

On a pu apercevoir la journaliste et animatrice Ophélie Meunier, venue avec son mari, Mathieu Vergne. La comédienne Alice Belaïdi avait également fait le déplacement, accompagnée d'un ami. Victoria Monfort était assise avec un ami, un peu loin de son papa, Nelson Monfort, seul dans les gradins. Jean-Yves Le Fur, Laurent Milchior, Maxime Saada, Gilles Bouleau, Sarah Andelman, Emmanuelle Youchnovski, Guy Stéphan, Lionel Chamoulaud, Clara Berry, Antoine Arnault, Daniel Narcisse, Audrey Azoulay, Jean-Charles Tréhan : ils étaient tous présents lors de cette journée.

Novak Djokovic a pu compter sur le soutien dynamique de son épouse Jelena depuis les gradins. Il en avait bien besoin. Le Serbe s'est fait une grande frayeur, avant de finalement remporter son match contre Stefanos Tsitsipas en cinq sets, après une lutte de 4 heures. Une belle demi-finale sur le court Philippe-Chartier, qui laisse présager une rencontre encore plus belle. En finale, dimanche 11 octobre, le numéro 1 mondial devra affronter Rafael Nadal, qui lui aussi jouait le 9 contre Diego Schwartzman et a gagné son match les doigts dans le nez.

Cette demi-finale entre Djoko et son adversaire aura été si longue que l'émission de Faustine Bollaert a été déprogrammée. "Coucou les amis... bon. Le combat passionnant Djoko/Tsitsipas peut durer bien longtemps! Impossible de diffuser la Boîte à secrets ce soir malheureusement. Mais ça n'est que partie remise, et rapidement promis. L'émission est formidable et mérite une soirée complète!", a tweeté Faustine Bollaert, le 9 octobre 2020. "Toutes les équipes de sont déjà mobilisées pour reprogrammer l'émission au plus vite. Faites nous confiance. Mille pardons à Serge Lama, Véronique Jannot, Kendji Girac. À très très vite", a-t-elle ajouté.