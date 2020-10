Stefanos Tsitsipas : En couple, il a rencontré sa chérie grâce à sa mère

La vie amoureuse des stars fascine leurs nombreux fans. Ceux de tennis et de Roland-Garros s'intéressent à Stefanos Tsitsipas. Le quart de finaliste des internationaux de France a une petite amie, il la connaît depuis l'enfance, grâce à leurs mamans.

Stefanos Tsitsipas est en couple avec une autre star de tennis ! L'heureuse élue, grecque comme lui, s'appelle Maria Sakkari. L'athlète de 25 ans a elle aussi participé à Roland-Garros. Éliminée au troisième tour, elle a rejoint la team Tsitsipas pour pousser son chéri à accéder aux demis.

Ma mère et sa mère se connaissent depuis qu'elles ont 15 ans.

"Sa façon de jouer et de faire les choses, c'est un joueur et un talent incroyable, expliquait Maria à L'Express en août 2019 à propos de Stefanos Tsitsipas. Et concernant leur rencontre ? "Ma mère et sa mère étaient joueuses de tennis. Elles se connaissent depuis qu'elles ont 15 ans. Je connais Stefanos depuis que je suis petite, mais nous jouions dans différentes catégories."

Les mamans de Stefanos Tsitsipas et Maria Sakkari, Julia Sergeyevna Apostoli et Angeliki Kanellopoulou, ont elles aussi joué au plus haut niveau.

Autre point commun : Stefanos et Maria sont tous les deux des athlètes sponsorisés par Adidas.