Ophélie Meunier : Victorieuse à Roland-Garros devant son mari Mathieu Vergne

Le chanteur Vianney, le comédien Kev Adams, Miss France Clémence Botino... Cette année encore, Roland-Garros est le podium d'un défilé de célébrités ! Ophélie Meunier s'y est jointe, non pas en tant que spectatrice, mais bien dans la peau de joueuse. La nouvelle tenniswoman a même remporté un tournoi, sous les yeux de son mari Mathieu Vergne.

Mercredi 7 octobre, Ophélie Meunier a participé à "Stars, Set et Match", un tournoi caritatif sponsorisé "Hair rituel by Sisley" en marge de Roland-Garros. La présentatrice télé de 32 ans était associée à l'ex-tennisman Pierre-Henri Mathieu et jouait au profit d'Autour Des Williams, association francophone du syndrome de Williams & Beuren dont elle est la marraine.

La paire Meunier-Mathieu a affronté celles du chanteur Amir, associé à la tenniswoman Pauline Parmentier, et du gardien de handball Thierry Omeyer, épaulé par l'ex-joueuse Émilie Loit. Ophélie Meunier et Pierre-Henri Mathieu ont enchaîné les rencontres et fini par remporter le tournoi.

Le mari d'Ophélie Meunier, Mathieu Vergne, a assisté à son sacre des tribunes du court Simonne-Mathieu.