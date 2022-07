Ophélie Meunier et Mathieu Vergne comblés : Tendre photo avec leurs enfants pour une grande occasion

L'heure des vacances a sonné pour Ophélie Meunier, son mari Mathieu Vergne et leurs enfants Joseph (3 ans) et Valentine (bientôt 1 an). La présentatrice de M6 a mis en boîte tous les numéros de Zone Interdite et peut donc passer du bon temps auprès de ses proches. Actuellement, c'est à Nice qu'ils ont posé leurs valises pour un heureux événement.

Ophélie Meunier partage ses vacances avec ses abonnés, sur Instagram. Ainsi, ils ont découvert que le 13 juillet 2022, elle s'est rendue à un heureux événement avec sa famille. Ils ont en effet été conviés à un mariage, dans le Vieux-Nice. Et en story, la jeune femme de 34 ans a publié une photo sur laquelle elle apparaît souriante, vêtue d'une belle robe blanche à manches longues. Dans ses bras, elle porte ses deux merveilles, dont les visages sont bien entendu cachés avec des emojis représentant un coeur blanc. Mais on peut voir leur beau sourire. Eux aussi portent des vêtements blancs pour l'occasion. "#weddingday #enfamille", a-t-elle écrit en légende.

Ophélie Meunier a ensuite partagé une autre photo qui n'est pas passée inaperçue. On peut y admirer Mathieu Vergne, vêtu d'un costume bleu. Il porte Joseph dans les bras et le regarde tendrement. De son côté, la mère de famille tient Valentine dans les bras, et la regarde tout aussi tendrement. Une belle photo de famille qui a à coup sûr ravi sa communauté.

La veille, ce sont des photos d'une sortie en amoureux qu'Ophélie Meunier a dévoilées sur son compte Instagram. Mathieu Vergne et elle se sont rendus au restaurant trois étoiles Mirazur, porté par le chef Mauro Colagreco, à Menton. Une "expérience unique" qu'elle a voulu partager avec son public. Quelques jours auparavant, c'est sous le soleil de Barcelone qu'Ophélie Meunier s'est amusée avec ses proches. Récemment interrogée par Télé Câble Sat Hebdo, elle s'est confiée sur ses vacances "très familiales" avec ses parents, son mari et ses enfants. "On a des vacances assez actives à la mer. Comme j'adore aussi faire la cuisine mais que je n'ai absolument pas le temps d'en faire durant l'année, je me rattrape pendant les vacances pour cuisiner et manger sain avec de bons produits", expliquait-elle notamment.