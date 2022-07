Ophélie Meunier maman comblée : photos avec ses enfants en escapade à Barcelone

Les vacances d'été ont enfin commencé pour Ophélie Meunier ! À cette occasion, la journaliste de 34 ans, qui officie sur M6 et sur RTL, s'est offert un séjour à Barcelone en Espagne en compagnie de ses deux enfants : Joseph, 3 ans et Valentine, 9 mois, nés de son mariage avec le producteur de télévision Mathieu Vergne.

Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'Ophélie Meunier semble heureuse de profiter des vacances pour passer plus de temps avec ses enfants. Pour immortaliser ces moments précieux, la femme de Mathieu Vergne a publié samedi 9 juillet deux photos d'elle sur son compte Instagram : l'une avec son fils blondinet qu'elle serre dans ses bras et l'autre avec sa fille, de dos et avec un bob sur la tête, allongée sur la pelouse avec sa maman toute sourire. "Week end... Barcelone... mes enfants... ma famille... le padel... LA VIE", a écrit Ophélie Meunier en légende de la photo avec son fils.