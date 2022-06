Ophélie Meunier complice avec Joseph : tendre photo et belle déclaration pour ses 3 ans

La vie d'Ophélie Meunier a pris un autre sens le 13 juin 2019. Ce jour-là, son époux Mathieu Vergne et elle ont accueilli leur premier enfant, un petit garçon qui répond au doux nom de Joseph. Ce lundi, la présentatrice de Zone Interdite (M6) n'a donc pas manqué de le mettre à l'honneur, sur son fil d'actualité Instagram.

Elle a beau être discrète en ce qui concerne sa vie privée, Ophélie Meunier ne peut pas ne pas partager son bonheur en ce jour important pour elle, celui de l'anniversaire de son fils Joseph. Déjà trois belles années qu'il comble ses parents de joie. Et pour mettre ce bonheur en avant, la jeune femme de 34 ans a partagé une tendre photo sur laquelle elle porte son petit garçon dans les bras. Lumineuse dans une tenue fleurie, avec des lunettes de soleil vissées sur le nez, elle affiche son plus beau sourire en fixant l'objectif, tandis que Joseph regarde vers le bas, avec la mine réjouie et ses bras posés sur les épaules de sa maman. Un cliché pris près d'un port. "3 ans ! Joyeux anniversaire mon fils. Tu as tellement changé ma vie, notre vie, c'est indescriptible... Hâte de te voir continuer à grandir, à nous câliner, à nous surprendre, à nous faire exploser de rire. Je t'aime à la folie #Joseph #3ans #happybirthday", peut-on lire en légende de la publication.