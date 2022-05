Ophélie Meunier maman comblée : rares photos de Joseph et Valentine, les "soleils de sa vie"

Ces instants en famille, elle les savoure davantage puisqu'entre Zone Interdite et Le Journal inattendu (RTL), elle a un emploi du temps bien chargé. Interrogée par Le Parisien en janvier dernier, Ophélie Meunier confiait : "Je travaille six jours sur sept, j'ai un garçon de deux ans et demi et une fille de deux mois et demi... Si vous me fabriquez des journées de 36 heures, je veux bien (Rires). Le projet principal, c'est de reprendre mon métier aussi bien qu'avant, voire mieux avec ce nouvel équilibre familial. Et quand tout sera en place, je pourrai réfléchir à la suite."