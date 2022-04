Ophélie Meunier et son fils Joseph fusionnels : tendres photos avec sa petite tête toute blonde

Par Laïa Dabri Rédactrice Laïa Dabri est curieuse. Hors de question pour elle de ne se cantonner qu'à un genre d'émission à la télévision. De Touche pas à mon poste aux Marseillais ou au Journal Télévisé, il n'y a qu'un pas qu'elle n'hésite jamais à franchir. Embarquez dans son univers où même les séries en tout genre ont leur place.

La présentatrice de M6 est une maman comblée. Ophélie Meunier et Mathieu Vergne ont eu une petite fille prénommée Valentin et un fils, qu'ils ont appelé Joseph Et ce lundi 18 avril 2022, la jeune femme a publié d'adorables photos avec ce dernier.

Ce week-end prolongé de Pâques est placé sous le signe de la famille et des amis pour Ophélie Meunier. En compagnie de son mari Mathieu Vergne mais aussi de certains de leurs proches, dont la maman de la présentatrice de M6, ils ont quitté Paris pour se rendre à la Pyla-sur-Mer, une station balnéaire française de l'Atlantique située sur la commune de La Teste-de-Buch. Ses enfants Joseph (2 ans) et Valentine (6 mois) étaient bien entendu de la partie. Et la jeune femme de 34 ans n'a pas manqué de partager deux photos en compagnie de son fils. Ophélie Meunier préfère rester discrète en ce qui concerne sa vie privée. Mais celle qui est aux commandes de Zone Interdite fait parfois des petites exceptions pour partager son bonheur. Ainsi, les internautes ont eu le plaisir de découvrir des clichés prises à la Dune du Pilat. On peut y admirer l'épouse de Mathieu Vergne avec Joseph dans les bras. La charmante petite tête blonde est de dos et semble contempler l'horizon, pendant que sa maman le regarde tendrement. Sur la seconde, Ophélie Meunier a le sourire aux lèvres et a le front posé contre la tête de Joseph, dont le visage est toujours bien caché. "#dunedupilat #monfiston @mathieuvergne #weekend #friendsandfamily", a-t-elle écrit en légende de sa tendre publication qui a fait fondre ses abonnés. "J'adore Ophélie et c'est vraiment très touchant", "Trop mignon", "Beautiful angels", a-t-on notamment pu lire.

Ce sont pas les seules photos qui ont attiré l'attention de sa communauté. Ophélie Meunier a également posté un cliché en compagnie de son mari Mathieu Vergne, avec un coucher de soleil en fond. L'occasion d'apprendre que cette escapade était pour fêter leurs quatre ans de mariage. Tous deux apparaissent souriants et bien habillés pour célébrer ce joyeux événement. Lui portait une chemise bleu clair et un costume d'un bleu plus foncé. Elle était vêtue d'une robe longue dorée. Ils ont aussi pris la pose avec des amis ou des membres de la famille.

On imagine que le retour à la réalité sera difficile, malgré les bons souvenirs de ces moments uniques.