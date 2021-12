Ophélie Meunier maman : son fils Joseph la réclame en plein direct

Lundi 27 décembre 2021, Cyril Lignac a récupéré l'antenne sur M6 pour présenter un nouveau numéro de Tous en cuisine et toujours dans l'esprit festif. Mais entre Noël et le Nouvel An, le chef a décidé de jouer la carte de l'équilibre. C'est pourquoi, il a guidé les téléspectateurs et ses invités à préparer un velouté de cresson au curry ainsi qu'une tourte de cabillaud aux légumes. Un menu très healthy donc qui a quelque peu déçu sa guest Ophélie Meunier, laquelle aurait préféré un repas un peu "plus gourmand". Qu'à cela ne tienne, c'est avec beaucoup de rigueur et de sérieux qu'elle a suivi les instructions de Cyril Lignac, même lorsque son fils Joseph (2 ans) se trouvait dans les parages.

En effet, alors qu'elle était très concentrée derrière ses fourneaux, le petit garçon a réclamé son attention comme on pouvait l'entendre dans le fond, scandant "maman" à plusieurs reprises. "Il y a du monde chez toi là", a forcément remarqué Cyril Lignac. Et pour lui de demander : "Il y a combien d'enfants ?" "Au moins deux", a donc répondu Ophélie Meunier amusée, elle qui est également maman d'une petite fille, née le 14 octobre dernier.

La journaliste de 34 ans a d'ailleurs brièvement évoqué son bébé, rappelant à Cyril Lignac et son acolyte Jérôme Anthony qu'ils n'avaient pas du tout visé juste lors de sa dernière participation à Tous en cuisine, alors qu'elle était enceinte. "Tu te souviens à quel point tu étais sûr, enfin vous étiez sûrs avec Jérôme, que c'était un garçon ! Vous me faisiez rire parce que vous me disiez 'Ophélie, montre nous ton ventre ! Oh c'est sûr, c'est un garçon !' N'importe quoi les mecs !", s'est gentiment moqué la jolie brune. Et de reconfirmer qu'elle avait bien donné une soeur à Joseph : "C'est une petite Valentine, elle est trop mignonne !"

Entre de petites confidences et l'intervention surprise de son fils, Ophélie Meunier a tout de même su garder son sérieux, ne cachant pas avoir été "larguée" à plusieurs reprises lors de la préparation de la recette. Rappelons que l'animatrice de Zone interdite a accueilli ses deux enfants avec son mari Mathieu Vergne.