Ophélie Meunier enceinte : "Je pense que c'est un garçon", Cyril Lignac évoque le sexe du bébé en direct

Depuis fin août, Cyril Lignac est de retour avec son émission à succès Tous en cuisine. Outre son acolyte Jérôme Anthony et des anonymes, le chef de 43 ans reçoit des personnalités. Et le 8 septembre 2021, c'est Ophélie Meunier qui a eu le plaisir de reproduire ses recettes. Le présentateur en a profité pour la cuisiner sur un sujet qui intrigue les fans de l'épouse de Mathieu Vergne : le sexe de son deuxième bébé.

Deux ans après avoir donné naissance à son premier enfant, un petit garçon qui répond au doux prénom de Joseph, Ophélie Meunier s'apprête à accueillir un nouveau membre dans sa famille. Elle attend en effet son deuxième enfant et est actuellement en congé maternité. C'est donc pour "très très bientôt" comme elle l'a précisé à Cyril Lignac en début d'émission. Et elle a ajouté qu'elle était très heureuse de participer à Tous en cuisine.

Un peu plus tard dans l'émission, Cyril Lignac a tenté d'en savoir un peu plus sur la grossesse d'Ophélie Meunier. Sur le sexe de son bébé plus particulièrement. "Ophélie, j'ai une question. C'est un garçon ou une fille ?", a-t-il interrogé la journaliste de 33 ans. Gênée, la future maman a expliqué qu'elle ne pouvait pas répondre à cette question car c'était "un reveal de dingue". Puis, elle a admis auprès du chef : "En vrai, je ne sais pas. Surprise !" Elle a donc voulu avoir les pronostics de Cyril Lignac et Jérôme Anthony. Si ce dernier a affirmé d'emblée qu'elle attendait un petit garçon, l'ancien juré de Top Chef lui a demandé de montrer son ventre pour qu'il essaie de deviner. "Je pense que c'est un garçon ! Un garçon breton en marinière", a-t-il finalement déclaré. Il faudra encore patienter environ un mois pour savoir s'ils avaient raison.

C'est le magazine Gala, en avril dernier, qui avait révélé qu'elle attendait un petit bébé. Ophélie Meunier a par la suite dévoilé de nombreuses photos de son baby bump, pour le plus grand plaisir de ses abonnés Instagram. Et, à l'occasion d'une interview pour Télé 7 Jours en mai dernier, elle avait déjà expliqué que son époux et elle ne connaissaient pas le sexe du bébé.