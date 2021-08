Ophélie Meunier enceinte : tendres photos de vacances avec son petit Joseph

Ophélie Meunier est en vacances avec sa petite famille. L'animatrice star de M6, âgée de 33 ans, a partagé des clichés de son séjour au soleil, dans le Sud de la France. Sur Instagram, la journaliste qui partage sa vie avec Mathieu Vergne, qu'elle a épousé en 2018, a dévoilé une série de clichés d'elle, pour le plus grand plaisir de ses 298 000 abonnés.

On peut la voir à bord d'un bateau, entourée par l'eau bleu azur et les calanques. A côté d'elle, son fils Joseph, 2 ans, qui a le visage caché par un large chapeau et une paire de lunettes de soleil. La petite tête blonde semble très complice avec sa maman, qui apparaît souriante face à l'objectif de son amie Paola. Joseph porte un pull à manches longues bleu et un short bleu ciel à motifs, ainsi qu'un gilet de sauvetage. La sécurité avant tout !

Quant à la jeune maman, qui attend un heureux évènement pour bientôt mais n'a pas encore donné d'informations concernant le sexe de ce bébé numéro 2, elle porte une tunique blanche et une paire de lunettes de soleil noire. "Big big love #vacances #friendsandfamily", note la trentenaire en légende.