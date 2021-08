Michaël Gregorio, aphone : sauvé par une opération, il raconte son "cauchemar"

Fort heureusement pour Michaël Gregorio, cette histoire appartient désormais au passé. Lors d'une interview accordée à nos confrères du Journal du Dimanche, en kiosque dimanche 8 août 2021, l'imitateur s'est épanché sur une intervention chirurgicale qui aurait pu mettre un terme à sa carrière. "J'ai donné trois représentations, mais j'avais une voix blanche, sans puissance ; j'avais beau tout essayer, rien ne sortait. Un cauchemar. Finalement, le confinement est tombé au bon moment, je n'aurais pas pu continuer. Je traînais une fatigue depuis plusieurs mois : j'avais travaillé plus de 300 chansons, une pause était nécessaire", a-t-il d'abord expliqué dans les colonnes du JDD.

Actuellement en pleine préparation de son nouveau spectacle, intitulé L'Odyssée de la Voix, Michaël Gregorio a partagé qu'après un show en février 2020, il était devenu complètement aphone. Mais après un examen médical, ce dernier a été diagnostiqué atteint d'une affection terrible : un polype, doublé d'une hémorragie sur une corde vocale. Un problème également connu par Céline Dion il y a de ça quelques années ou encore Amel Bent... Face à ce problème qui endommageait sa voix - et qui nuisait à sa carrière -, l'homme de 37 ans a raconté avoir d'abord priorisé les solutions naturelles. "Je voulais essayer des techniques naturelles, parfois un peu ésotériques, mais au final l'intervention à l'hôpital était inévitable", a-t-il poursuivi tout en mentionnant ensuite avoir changé d'avis suite à des discussions avec la cantatrice Nathalie Dessay et Hélène Ségara : "Elles m'ont rassuré, soutenu, je me suis senti moins seul."

Une opération bénéfique

Après avoir subi une opération, ce dernier a ensuite partagé son appréhension auprès du journal. "Je n'osais pas parler, j'avais l'impression de marcher pour la première fois. La reprise a été progressive", s'est-il remémoré. Une angoisse forte qui a rapidement fait place à un sentiment de paix intérieure, une fois l'opération faite : "J'avais du mal à me l'avouer, mais j'assume de plus en plus cette envie. Il est important d'être à l'écoute de sa voix intérieure."

Prochainement à l'affiche du nouveau film d'Audrey Dana, Hommes au bord de la crise de nerfs dans le rôle d'un jeune père de famille en plein burn-out, l'humoriste a de nombreux projets en réserve pour ses admirateurs. À savoir : une pièce de théâtre, une comédie musicale mais également un film qu'il va réaliser.

Découvrez l'interview intégrale de Michaël Gregorio dans le Journal du Dimanche, en kiosque le 8 août 2021.