Ophélie Meunier, vidéo de son casting raté à 20 ans : "J'ai une tête de bébé dessus"

En 2013, le grand public a découvert Ophélie Meunier pour la première fois dans l'émission Le Petit Journal. Elle représentait assurément l'atout charme du programme de Canal+ avec sa Minute Pop. Au départ, la journaliste avait pourtant d'autres ambitions que de rejoindre l'équipe de Yann Barthès.

En effet, avant d'être recrutée, Ophélie Meunier a passé le casting pour devenir Miss Météo dans Le Grand Journal, et ainsi espérer succéder à Doria Tillier, Charlotte Le Bon ou encore Pauline Lefèvre et Louise Bourgoin. La même année que son arrivée sur la chaîne cryptée, la vidéo de ce fameux casting a circulé sur la Toile. On la voit en mini robe kaki puis en robe bustier noire pour dévoiler ses courbes avantageuses, arborant une coupe de cheveux très courte. Ophélie Meunier y évoque fièrement l'obtention de son Bac S avec mention "très bien" ainsi que sa carrière de mannequin à l'époque en plein essor qui lui permettait de voyager aux quatre coins du monde au rythme des fashion week.

Cette vidéo a été considérée comme une casserole

La vidéo avait malheureusement fait un tollé et la maman de Joseph (2 ans) qui attend son deuxième enfant s'en était expliquée dans les pages du magazine Inrockuptibles en 2014. "C'est une vieille archive en fait. Les gens ont cru qu'elle datait de cette année, mais c'est une vidéo qui a je pense cinq ou six ans. L'interprétation de la vidéo a été une sacrée mésaventure, puisque j'étais mannequin au moment où elle a été faite. Donc, c'était plutôt légitime à ce moment-là. J'avais 20 ou 21 ans je crois. Et elle n'a pas du tout déclenché, comme il a été prétendu, mon arrivée dans Le Petit Journal. Elle est totalement indépendante de cela", s'était-elle défendue.

Et pour elle d'assumer pleinement avoir souhaité présenter de façon humoristique le bulletin météo : "Je trouve que c'est une référence. C'est une case et un rôle super à Canal. Je peux te citer les dix miss météo qui sont passées au Grand Journal sans problème. (...) Pour la petite histoire, cette vidéo a été considérée comme une casserole, le truc qui a été ressorti du placard aux archives d'Internet, mais moi je la trouve très mignonne. J'ai une tête de bébé dessus, je fais mon petit truc comme n'importe quelle mannequin ferait un casting. Je n'ai aucun problème avec cette vidéo. Cela fait partie des petits souvenirs qu'on se garde sur notre parcours de vie professionnelle."