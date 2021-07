Ophélie Meunier enceinte : défilé de robes, son baby-bump joliment mis en valeur

Silence, ça pousse du côté d'Ophélie Meunier ! Actuellement enceinte de son deuxième enfant, deux ans après la naissance de son aîné Joseph, la journaliste apparaît de plus en plus radieuse sur les réseaux sociaux mais surtout toujours très active. En effet, avant de partir en congé maternité ou de profiter de vacances bien méritées, Ophélie Meunier boucle ses dernières émissions. Après avoir animé son dernier numéro sur RTL, la femme de Mathieu Vergne a fait le déplacement en Bretagne pour tourner les "inédits de l'été" de Zone Interdite (M6).

Et pour l'occasion, la jolie brune a emmené toute sa garde-robe estivale avec elle ! Sur Instagram, elle a même offert un petit défilé à ses abonnés dans la soirée de mercredi 7 juillet 2021. Alors que le soleil avait fini par pointer le bout de son nez, Ophélie Meunier a pris la pose dans une robe rouge mi-longue qui épousait parfaitement ses formes de femme enceinte. Un peu plus tard, l'animatrice a enfilé une tenue plus longue et à motif floral. Là encore, son baby bump qui grossit à vue d'oeil a largement été mis en avant. Les internautes ont donc naturellement été charmés. "Tellement belle cette femme !", peut-on lire à plusieurs reprises dans son fil de commentaires.