Ophélie Meunier enceinte et amoureuse à Roland-Garros : son ventre très arrondi attire tous les regards

Les stars se bousculent à Roland-Garros depuis le lancement du tournoi de tennis parisien. Il faut dire qu'il y a du grand spectacle cette année sur la terre battue, entre les victoires de Rafael Nadal ou encore le forfait de Roger Federer. Ainsi, les photographes se sont régalés à immortaliser les venues de Barbara Pravi et son chéri, de Vianney et sa compagne Catherine enceinte, mais aussi de Léa Salamé avec son beau-fils Alexandre.

Mercredi 9 juin 2021, c'est Ophélie Meunier qui a fait sensation en débarquant au village avec son mari Mathieu Vergne. Habitués du tournoi depuis plusieurs années, la journaliste et le producteur télé sont apparus plus amoureux que jamais devant les objectifs, multipliant les regards tendres l'un envers l'autre. Cette grande adepte de tennis a surtout eu l'occasion de mettre en avant son ventre arrondi dans une robe chemise bleu ciel ceinturée à la taille, elle qui est enceinte de son deuxième enfant. Une tenue estivale accessoirisée par un sac jaune vif pour la touche de couleur.

C'est le magazine Gala qui a officialisé sa seconde grossesse au mois d'avril dernier. Puis, à l'occasion de sa venue à l'Institut national du football de Clairefontaine (Yvelines), le QG de l'équipe de France, Ophélie Meunier a posé avec un maillot aux couleurs des Bleus. L'occasion d'apercevoir pour la première fois son baby bump. Il y a quelques jours, elle a récidivé en posant devant le château de Chambord dans une robe longue épousant parfaitement ses nouvelles formes. Aux dernières nouvelles, Ophélie Meunier et Mathieu Vergne ne savent toujours pas s'ils attendent une petite fille ou un petit garçon.

La jeune femme de 33 ans est en tout cas sur un petit nuage depuis qu'elle sait que son aîné, Joseph (bientôt 2 ans), va devenir grand frère !