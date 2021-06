Rafael Nadal et Novak Djokovic : Leurs femmes en soutien à Roland-Garros, des styles bien différents

Jelena Djokovic et Maria Francisca Perello étaient donc présentes en gradins. Elles s'y sont distinguées grâce à leurs styles respectifs, confortable pour la première et trendy pour la seconde. En débardeur ou chemisier décolleté, Jelena et Xisca (le surnom de Maria Francisca Perello) s'étaient quand même accordées sur le confort, à cause de la chaleur.

De la même manière que les épouses de footballeurs, Jelena Djokovic et Maria Francisca Perello se sont adaptées au mode de vie de leurs maris, qu'elles accompagnent fréquemment. Jelena a épousé Novak Djokovic en juillet 2014 mais le connait depuis le lycée. Maria et Rafa sont en couple depuis 2005 et se sont unis en juillet 2019.

Les Djokovic ont deux enfants, un garçon et une fille prénommés Stefan et Tara (7 et 3 ans). Les Nadal ne sont pas encore parents.

Côté sport, Novak et Rafael pourraient se retrouver en demi-finale de Roland-Garros, si ils s'imposent en quart de finale. Les deux athlètes jouent ce mercredi 9 juin, face à Matteo Berrettini et Diego Schwatzman.

Les Internationaux de France 2021, marqués par plusieurs abandons (dont ceux de Naomi Osaka et Roger Federer), s'achèveront ce dimanche 13 juin sur la finale simple messieurs.