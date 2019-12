Rafael Nadal : Photo inédite de son mariage avec Maria Francisca Perello

Comme peuvent le faire les présidents ou patrons d'entreprise, Rafael Nadal (33 ans) a fait part de ses voeux à sa communauté. Le champion de tennis s'est donc emparé de son compte Instagram pour adresser ses plus belles pensées. "Et maintenant, afin de tous vous saluer une dernière fois, je partage avec vous ce dernier grand souvenir de 2019 et profite de l'occasion pour vous souhaiter le meilleur pour 2020", a-t-il si tendrement écrit.

Pour illustrer son propos, Rafal Nadal a décidé de partager une photo inédite issue de son mariage. Le 19 octobre 2019, il a épousé Maria Francisca Perello, plus communément appelée "Xisca". Sur leur île natale de Majorque, le couple s'est uni devant de nombreux invités prestigieux comme l'ancien roi d'Espagne Juan Carlos 1er.

Plusieurs de ses compatriotes tennismen étaient de la partie, comme David Ferrer, qui était accompagné de sa femme Marta Torne, d'Albert Costa, Carlos Moya venu avec sa femme, l'actrice espagnole Carolina Cerezuela ou encore Feliciano Lopez et Sandra Gago.

"Xisca" avait choisi une robe Art déco pour son mariage. Une longue robe au haut en dentelle, fait de transparence aux bras, et de soie pour le bas. À cela s'ajoutait une traîne partant de sa taille, qui complétait cette création signée Rosa Clará. Une merveilleuse création directement inspirée de celle que portait Meghan Markle lors de son mariage avec le prince Harry.