Mariage de Rafael Nadal : la robe de sa femme copiée sur celle de Meghan Markle

Bien que le mariage de Rafael Nadal et son amour de jeunesse ait été célébré dans la plus grande intimité, avec un dispositif ultrasécurisé interdisant les smartphones et appareils photos, de jolis portraits des mariés ont été publiés sur le compte Instagram de la marque Rosa Clara. En attendant de voir la robe de soirée portée, la mariée apparaît radieuse dans sa première tenue en dentelle et soie.

"La connexion entre Mery [Maria Francisca Perelló, NDLR] et moi a été immédiate, tout comme avec sa mère et celle de Rafael et sa soeur, avec qui nous avons aussi pensé cette robe pour le grand jour. Cela a été un plaisir de travailler avec eux, ils sont une famille extraordinaire", a confié la créatrice de robes de mariées, qui a également habillé Marie Ducruet pour son grand mariage princier avec Louis Ducruet à Monaco, l'été dernier.