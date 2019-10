Rafael Nadal : Son mariage avec Xisca Perello ultrasécurisé

Ne vous attendez pas à voir des images du mariage de Rafael Nadal et Xisca Perello le jour de la noce, le tennisman espagnol et sa fiancée ont pris toutes les dispositions pour que la cérémonie (prévue pour le 19 octobre 2019) se déroule à l'abri des regards indiscrets.

Rafael Nadal aurait également convié ses compatriotes Feliciano Lopez – qui a récemment épousé le mannequin Sandra Gago – Fernando Verdasco – en couple avec Ana Boyer, fille d'Isabel Preysler, mais aussi l'ancien joueur de tennis Carlos Moya. Certains avancent la présence de Cristiano Ronaldo ou Enrique Iglesias.

