Feliciano Lopez a épousé sa jeune Sandra : les images de leur mariage fabuleux

Attendu le mois prochain au mariage "fortifié" de son ami, compatriote et confrère Rafael Nadal à Majorque, Feliciano Lopez, profitant comme lui d'un calendrier qui s'allège à l'approche de la fin de la saison, a épousé vendredi 20 septembre 2019 - jour de son 38e anniversaire - sa compagne, le mannequin Sandra Gago.

La noce, dont la mariée a dévoilé plusieurs images via son compte Instagram, s'est déroulée à l'abri des regards dans un somptueux domaine baptisé La Concepcion et situé à la sortie de Marbella, dans le sud de l'Espagne. Des photos accompagnées de mots forcément émus : "Hier, cela faisait deux ans depuis la première fois que je t'avais vu et voici où nous en sommes", a-t-elle écrit en légende d'une publication montrant le moment de l'échange des alliances lors de la cérémonie laïque organisée en plein air.

Magnifique dans une robe confectionnée par Jesus Peiro et parée de bijoux en diamant de la maison Rabat, la jeune femme de 23 ans, en commentaire d'une autre série de trois photos, a partagé son émotion en repensant à cette journée merveilleuse avec leurs proches : "On m'avait dit que ça passait vite, qu'il fallait en profier... C'est ce qui c'est passé. C'est passé en un éclair et nous avons tellement aimé que nous voudrions revenir à chaque seconde que nous avons vécue hier. Nous avons été immensément heureux de vivre cette chance que nous avons de vous avoir, de vous embrasser, de danser, rire et pleurer avec vous. Merci du fond du coeur. Ceci étant dit... On remet ça l'an prochain ?"