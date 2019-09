Mariage de Rafael Nadal : Xisca Perello a choisi la marque de sa robe de mariée

Vainqueur dimanche 8 septembre 2019, sous les yeux de sa compagne Xisca, de son 19e tournoi du Grand Chelem en s'adjugeant l'US Open, Rafael Nadal a en point de mire le record de son rival Roger Federer (20 titres), qu'il retrouvera en novembre au Masters de Londres, point d'orgue de la saison. Il sera alors un homme marié – son grand objectif de l'automne.

Le champion majorquin de 33 ans doit en effet épouser d'ici-là, au mois d'octobre, sa compagne de longue date, Maria Francisca Perello, dite "Mery" ou "Xisca". Selon les médias espagnols, leur mariage doit avoir lieu le 19 octobre à Sa Fortalesa sur la commune de Pollença dans le nord de Majorque, l'île natale de Rafa (originaire comme sa dulcinée de Manacor, à l'est). De nombreux amis célèbres du circuit ATP, comme ses compatriotes Feliciano Lopez – qui devrait bientôt épouser sa compagne, le mannequin Sandra Gago – et Fernando Verdasco – en couple avec Ana Boyer, fille d'Isabel Preysler – sont attendus, tout comme le roi Juan Carlos Ier d'Espagne, avec lequel il entretient une grande amitié et qu'il a vu au cours de l'été dernier.

À l'approche du grand jour, l'hebdomadaire Hola!, qui avait révélé en janvier dernier les fiançailles de Nadal et Xisca après quatorze ans d'amour, a obtenu une nouvelle information capitale : la provenance de la robe de la mariée... Alors qu'un média majorquin avait précédemment avancé le nom de Cortana, marque de la créatrice Rosa Esteva, mademoiselle Perello aurait en réalité donné sa préférence à la griffe catalane Rosa Clará, qui s'est fait tout récemment une belle publicité en habillant Marie Chevallier pour son mariage avec Louis Ducruet, fils de la princesse Stéphanie de Monaco ! Réputée pour sa discrétion, la fiancée de Rafa semble avoir elle aussi craqué pour les dessins simples et la grande qualité artisanale des modèles de Rosa Clará...

Pas sûr toutefois que le public puisse facilement découvrir le résultat compte tenu de la localisation du mariage : Sa Fortalesa est en effet une véritable forteresse perchée sur un îlot escarpé et un service de sécurité conséquent devrait maintenir curieux et drones à distance.