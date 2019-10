Rafael Nadal marié : la robe Art déco de sa femme Xisca dévoilée

Dans une vidéo publiée sur Instagram, Rosa Clará a dévoilé les dessous de la création de cette robe unique et haute-couture, inspirée de la période Art déco. "La connexion entre Mery (Maria Francisca Perelló ndlr) et moi a été immédiate, tout comme avec sa mère et celle de Rafael et sa soeur, avec qui nous avons aussi pensé cette robe pour le grand jour. Cela a été un plaisir de travailler avec eux, ils sont une famille extraordinaire", a confié la créatrice de robes de mariées.