Léa Salamé : Pause sportive et ensoleillée avec son beau-fils Alexandre

Pause sportive pour Léa Salamé le 6 juin 2021. La journaliste a profité du dimanche ensoleillé pour se rendre à Roland-Garros. Et elle n'était pas seule !

Comme vous pouvez le découvrir en vous rendant dans le diaporama, Léa Salamé était accompagnée de l'une de ses amies. Lunettes de soleil vissées sur le nez, tenue décontractée et masque baissé (les distanciations sociales avec les autres personnes présentes étant respectées), la femme de 41 ans a semble-t-il commenté avec passion le match qu'elle était en train de regarder.

Devant Léa Salamé et son amie se trouvaient deux jeune garçons. Et l'un d'eux est Alexandre, le fils de Raphaël Glucksmann né en 2012 de sa précédente union avec la femme politique ukrainienne et géorgienne Eka Zgouladze. Un moment familial que la journaliste et son beau-fils ont à coup sûr beaucoup apprécié. Pas de traces de l'essayiste et homme politique de 41 ans ou de leur fils Gabriel (né en 2017) en revanche. Sans doute en ont-ils profité pour partager un moment privilégié.

La saison prochaine, Léa Salamé aura un emploi du temps un peu plus chargé. Elle retrouvera Laurent Ruquier pour co-animer son émission à succès On est en direct, sur France 2. "L'actualité va être particulièrement dense en 2022 avec la campagne présidentielle. Nous voulons renforcer cette émission, la rendre plus nerveuse, jouer davantage la carte du direct et peser", a précisé la direction du groupe à Télérama.

Pour rappel, Laurent Ruquier et Léa Salamé, ont déjà collaboré ensemble de 2014 à 2016 dans On n'est pas couché, où la journaliste officiait en tant que chroniqueuse. Elle s'est ensuite vue confier l'animation de L'Émission politique avec Thomas Sotto et Stupéfiant !. En parallèle, la journaliste est quotidiennement sur France Inter (depuis 2014) dans le 7/9, où elle réalise des interviews en compagnie de Nicolas Demorand.