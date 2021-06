Laurent Ruquier retrouve Léa Salamé sur France 2 : elle va co-animer "On est en direct" !

C'est désormais officiel ! Laurent Ruquier et Léa Salamé vont prochainement être réunis une fois de plus à l'antenne. Nos confrères de Télérama l'avaient annoncé et un communiqué officiel vient de le confirmer : la journaliste a été recrutée pour co-animer l'émission On est en direct.

Lancé en 2020, le programme culturel diffusé le samedi soir sur France 2 se voudra désormais un peu plus politique avec l'arrivée de Léa Salamé à la rentrée prochaine. Elle sera notamment en marge des élections présidentielles de 2022, a déclaré ce vendredi à l'AFP une porte-parole de France Télévisions. "L'actualité va être particulièrement dense en 2022 avec la campagne présidentielle. Nous voulons renforcer cette émission, la rendre plus nerveuse, jouer davantage la carte du direct et peser", a précisé la direction du groupe à Télérama.

Laurent Ruquier et les équipes d'On est en direct espèrent par ailleurs que la présence de Léa Salamé boostera les audiences du talk-show, suivi en moyenne par 865 000 téléspectateurs depuis son lancement en septembre dernier (soit 12,7% de part d'audience).

Cela marque les retrouvailles télévisuelles de Laurent Ruquier et Léa Salamé, qui ont déjà collaboré ensemble de 2014 à 2016 dans On n'est pas couché. Au côté de Yann Moix, la compagne de Raphaël Glucksmann (avec qui elle a un fils de quatre ans) y tenait le rôle de chroniqueuse. Après deux saisons, elle se voyait confier l'animation de deux nouvelles émissions sur France 2, L'Émission politique avec Thomas Sotto et Stupéfiant !. En parallèle, la journaliste est toujours quotidiennement sur France Inter (depuis 2014) dans le 7/9, où elle réalise des interviews en compagnie de Nicolas Demorand.