Diaporama Laurent Ruquier retrouve Léa Salamé sur France 2 : elle va co-animer "On est en direct" !

Laurent Ruquier retrouve Léa Salamé sur France 2 : elle va co-animer "On est en direct" !

Léa Salamé et Laurent Ruquier - Remise du Prix Philippe Caloni à la Scam (Société Civile des Auteurs Multimedias) à Paris. © Veeren / Bestimage

Laurent Ruquier et Léa Salamé - People à la 150ème représentation de la pièce "Je préfère qu'on reste amis" au théâtre Antoine à Paris le 5 novembre 2014.

Exclusif - Luis Rego, Léa Salamé, Marc Fauvelle, Fabrice, Jacques vendroux, Yolaine de La Bigne, Christian Morin, Jean-jacques Bourdin, Jérome Garcin, André Torrent, Julie Leclerc, Pascal Praud, Julien Courbet, Jacques Mailhot, Laurent Ruquier, Georges Lang, Jean-Bernard Hebey, Yves Calvi, Marc-Olivier Fogiel, manu Levy, Maryse Gildas, Elodie Gossuin, Ali Rebeihi, Fred Musa, Pascale Clark, Sophie Garel, Matthieu Belliard, Maxime Veyrier - Backstage de l'enregistrement de l'émission "On Est En Direct" (OEED), Spéciale 100 ans de la radio, présentée par L.Ruquier, diffusée sur France 2 le 8 mai © Jack Tribeca / Bestimage

Exclusif - Léa Salamé (France Inter) - Backstage de l'enregistrement de l'émission "On Est En Direct" (OEED), Spéciale 100 ans de la radio, présentée par L.Ruquier, diffusée sur France 2 le 8 mai © Jack Tribeca / Bestimage

6 / 10

Exclusif - Léa Salamé - Enregistrement de l'émission "On Est En Direct" (OEED), Spéciale 100 ans de la radio, présentée par L.Ruquier, diffusée sur France 2 le 8 mai Soirée événement, L.Ruquier ouvre les portes de son club On est en direct aux plus grandes voix de la radio pour une émission spéciale ! © Jack Tribeca / Bestimage